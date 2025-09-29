Lunes, 29 de septiembre de 2025 (07.00 GMT)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un momento de creciente aislamiento internacional de ambos socios en lo que respecta a su negativa a reconocer oficialmente al Estado palestino.

Naciones Unidas.- El 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU concluye hoy con las últimas intervenciones, una jornada en la que se suele hacer balance sobre la presencia de líderes, representatividad de la mujeres y otros detalles de la gran cita de la diplomacia mundial.

Varsovia.- Los ministros de Exteriores del llamado Triángulo de Weimar, el alemán Johann Wadephul, el polaco Radoslaw Sikorski y el francés Jean-Noël Barrot, se reúnen en Varsovia para abordar la guerra en Ucrania y la seguridad en Europa, tras lo cual se sumará al encuentro trilateral el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga.

Teherán.- El regreso de las sanciones de la ONU contra Irán ha encendido la preocupación y la incertidumbre en una población que siente cada día el impacto directo en sus bolsillos y en la rutina diaria de una inflación superior al 45 % y del rial tocando fondo.

Lima.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presenta junto al Gobierno de Perú su último informe, que analiza el desempeño reciente del país andino y cómo puede impulsar el crecimiento de una economía más resiliente, inclusiva y sostenible.

Hanoi.- Al menos una persona ha muerto y cuatro permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada de este lunes después de que las autoridades evacuaran a casi 250.000 personas.

Aceh (Indonesia).- El gobierno de Indonesia mantiene activo el programa de comidas gratuitas en los centros de educación del país a pesar de los casi 6.000 casos de intoxicación alimentaria reportados en algunas zonas del país.

Pekín. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, aseguró en Pekín, tras reunirse con su homóloga norcoreana, Choe Son Hui, que el mantenimiento y desarrollo de los lazos entre ambos países constituye una “directriz inquebrantable” para el Gobierno chino, informó este lunes la agencia de noticias Xinhua.

Tallin.- El primer ministro estonio, Kristen Michal, se reúne con el comisario europeo de Economía y Productividad, Implementación y Simplificación, Valdis Dombrovskis, con quien abordará las posibilidades de simplificar la legislación de la UE, el impacto del euro digital en los servicios financieros, el proyecto de presupuesto plurianual de la Unión y el uso de los activos rusos congelados dentro del bloque comunitario.

Liverpool (R.Unido).- La ministra de Economía británica, Rachel Reeves, expone sus prioridades ante el congreso anual del Partido Laborista, en un momento de preocupación por la falta de crecimiento económico y la inquietud de los mercados ante el próximo presupuesto.

Leipzig (Alemania).- Jens Jakob estuvo preso en la República Democrática de Alemania (RDA) tras intentar huir guiado por su anhelo de libertad hacia la República Federal Alemana (RFA), donde vivió como refugiado. Hoy tras mudarse al este, celebra los 35 años de la reunificación como un éxito personal y de todos los germanos.

Roma.- De pequeño lo guardaba todo, desde cartas escolares hasta sus primeros relatos escritos a mano, como si supiera que iba a convertirse en uno de los grandes de la literatura: Andrea Camilleri fue siempre una mente ordenada, inquieta y generosa. Y su legado permanece intacto en un archivo que muestra también la historia de Italia.

Ginebra.- La Embajada española en Suiza celebra un acto de homenaje a Miguel Servet en la ciudad de Ginebra, donde el célebre humanista español murió ejecutado en 1553, durante la época en que la ciudad estaba dominada por el teólogo protestante Juan Calvino.

París.- El Museo del Quai Branly de París propone una exposición que combina piezas de sus colecciones antropológicas de la Amazonía con otras de artistas contemporáneos de la región en un diálogo de «creaciones y futuros autóctonos».

París.- Airbus y Air France comparecen ante el Tribunal de Apelación de París por su presunta responsabilidad en el siniestro del vuelo Río-París del 1 de junio de 2009, en el que murieron los 228 ocupantes tras haber sido absueltas en primera instancia.

Bruselas.- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, hará declaraciones a la llegada al Consejo de Competitividad europeo.

Dusseldorf (Alemania).- El Comité Ejecutivo estatal de la CDU se reúne con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la ciudad alemana de Dusseldorf.

Praga.- El primer ministro checo y líder de la coalición Spolu, Peter Fiala, hace actos de campaña antes de las elecciones checas.

Skopje.- El partido gobernante, VMRO-DPMNE da el pistoletazo de salida a la campaña para las elecciones locales.

