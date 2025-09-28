Lunes, 29 de septiembre de 2025

4 minutos

ISRAEL PALESTINA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio de expectativas de la puesta en marcha de un proceso de paz en Gaza que coinciden con el aislamiento internacional de ambos socios por su negativa a reconocer un Estado palestino.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Seguimiento de la ofensiva militar de Israel en la franja de Gaza.

(Texto) (Foto)

– Seguimiento de las flotillas internacionales de solidaridad que se dirigen a la franja palestina.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Varsovia – Los ministros de Exteriores del llamado Triángulo de Weimar, el alemán Johann Wadephul, el polaco Radoslaw Sikorski y el francés Jean-Noël Barrot, se reúnen en Varsovia para abordar la guerra en Ucrania y la seguridad en Europa; al encuentro se sumará el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga.

(Texto) (Foto)

IRAN NUCLEAR

Teherán – El regreso de las sanciones de la ONU a Irán suscita la preocupación y y provoca la incertidumbre en una población que siente cada día el impacto directo en sus bolsillos y en la rutina diaria con una inflación superior al 45 % y el rial tocando fondo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA MODA

París – París inicia su semana de moda femenina con nuevos diseñadores a la cabeza de grandes firmas y con más de un centenar de desfiles y presentaciones de las colecciones para la primavera-verano de 2026.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO LABORISTAS

Liverpool (Reino Unido) – El gobernante Partido Laborista británico prosigue su congreso anual en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra.

(Texto) (Foto)

MÉXICO SHEINBAUM GOBIERNO (serie previa)

Ciudad de México – Un año después asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum afronta importantes retos, entre ellos los altos niveles de violencia y las presiones crecientes de Estado Unidos, con una popularidad que, según encuestas, supera el 70 % de aprobación.

(Texto)

Agenda Informativa

___________________

Europa

00:01h.- Copenhague.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) presenta su informe quinquenal sobre el estado del medio ambiente en Europa. (Texto) 10:00h.- Berlín.- ALEMANIA MEDIOAMBIENTE.- El ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider, presenta una propuesta para el desarrollo ulterior del Programa de Acción de Protección Climática Natural. 11:30h.- Ginebra.- SUIZA ESPAÑA.- La Embajada española en Suiza celebra un acto de homenaje a Miguel Servet en la ciudad de Ginebra, donde el célebre humanista español murió ejecutado en 1553, durante la época en que la ciudad estaba dominada por el teólogo protestante Juan Calvino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Brasilia.- BRASIL MUJERES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en Brasilia en la 5ª Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres. (Texto)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- El mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, que lidera Kenia, se acerca a su final en medio de la incertidumbre en este país que sigue clamando a la ONU por una acción urgente para combatir a las sangrientas bandas armadas. (Texto)

Lima.- PERÚ OCDE.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presenta junto al Gobierno de Perú su último informe, que analiza el desempeño reciente del país andino y cómo puede impulsar el crecimiento de una economía más resiliente, inclusiva y sostenible. (Texto)

África

Yuba.- SUDÁN DEL SUR TRANSICIÓN.- Reanudan el juicio contra el vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, y siete líderes opositores, acusados de varios delitos, entre ellos terrorismo.(Texto)

Asia

Daca.- BANGLADÉS UE.- El Gobierno de Bangladés se reúne en un encuentro interministerial para explorar un posible acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. (Texto)

int/amg

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245