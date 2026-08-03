Lunes, 3 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 3 ago (EFE).-

Castillejos (Marruecos).- La situación en Castillejos se va normalizando, mientras aumentan las voces en Marruecos que piden responsabilidades al Gobierno por la crisis migratoria sin precedentes que ha dejado cerca de un centenar de muertos. A las críticas de las organizaciones humanitarias se suman ahora las de partidos políticos y sindicatos.

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Surabaya (Indonesia).- Cinco personas murieron y otras 41 aún están siendo buscadas este domingo en Indonesia después de que se registrara un incendio en un ferry con más de 200 pasajeros en medio del mar en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, informaron autoridades del archipiélago.

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Kovel (Ucrania).- Voluntarios ucranianos tejen capas antidrones para volver a los soldados invisibles ante los drones rusos equipados con cámaras térmicas que planean constantemente sobre la «zona de la muerte», que ahora se extiende a lo largo de decenas de kilómetros a ambos lados del frente.

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Londres.- El líder de la ultraderecha británica Nigel Farage, comparece ante los medios en Londres.

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Tegucigalpa.- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández comparece este lunes ante un juez en Tegucigalpa por un caso de presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña presidencial de 2013, días después de regresar al país tras ser indultado en EE.UU., donde cumplía una condena de 45 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas.

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Montevideo.- Los cinco candidatos latinoamericanos y caribeños a la Secretaría General de la ONU -la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el argentino Rafael Grossi, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la chilena Michelle Bachelet- participan en un encuentro en el que hablarán sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Deir el Balah.- Cuatro días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciase un acuerdo para desarmar a Hamás y dar inicio a la segunda fase de su plan de alto el fuego, los palestinos en la Franja le piden que lo implemente como sea y ponga fin a los ataques y la ocupación israelíes.

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la cifra definitiva de asesinatos en 2025, que incluye el primer año completo de la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder el 1 de octubre de 2024 y desde entonces, asegura, han reducido los homicidios en 48 %.

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Montevideo.- En el marco de su visita a Uruguay, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, brinda una conferencia de prensa en la sede del Poder Ejecutivo.

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Ciudad de Panamá.- Las autoridades de Panamá inauguran el ejercicio multinacional Panamax 2026, que reúne 1.700 soldados de fuerzas militares de América, el Caribe y Europa.

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Miami.- La NASA ofrece detalles sobre los preparativos de la Crew-13, la próxima misión de rotación de tripulación a la Estación Espacial Internacional, que está prevista para mediados de septiembre.

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Katmandú.- Devotos hindúes nepalíes, conocidos como peregrinos de Bol Bom, se bañaron este lunes en el río Bagmati antes de recoger agua sagrada en Sundarijal, a las afueras de Katmandú.

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Seúl.- Los actores de ‘La Odisea’, Charlize Theron y Matt Damon, junto con el director Christopher Nolan y la productora Emma Thomas, participaron este lunes en una rueda de prensa en Seúl con motivo del estreno de la película en Corea del Sur, previsto para el 5 de agosto.

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srp/alm/EFE

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