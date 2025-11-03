Lunes, 3 de noviembre de 2025 (08.00 GMT)

7 minutos

Bangkok, 3 nov (EFE).-

Estambul.- Los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes, entre ellos los de Turquía, Catar, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, se reúnen en Estambul para analizar el estado del frágil alto el fuego en Gaza, en vigor desde mediados de octubre y que en su segunda fase, todavía sin aplicar, prevé establecer una fuerza de estabilización para la franja palestina.

(foto)(vídeo)(audio)

Tel Aviv.- El asesinato del primer ministro Isaac Rabin, a manos de un israelí de extrema derecha, estremeció al país y erosionó la idea -extendida en los 90- de que la paz era posible. Treinta años después de su muerte, el Gobierno de Israel está en manos de uno de sus mayores rivales en vida, Benjamín Netanyahu, quien se apoya en ministros ultranacionalistas que defienden los asentamientos y el uso de la fuerza contra cualquier país vecino.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Sesión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, hay tres peticiones españolas, una referente al acceso a la salud para menores con enfermedades graves, otra sobre la libertad de prensa y otra sobre el Estado de Derecho por tema fiscal general.

(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El progresista Zohran Mamdani parte como favorito en las elecciones de este martes a la alcaldía de Nueva York, en las que compite con el independiente Andew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, y que coinciden con los comicios para elegir al nuevo gobernador de Nueva Jersey.

(foto)(vídeo)

Cave Valley (Jamaica).- El lodo todavía cubre hasta la segunda planta de numerosas viviendas en Cave Valley, un pueblo montañoso de Jamaica que quedó inundado por el huracán Melissa. Sus habitantes se afanan por limpiar sus hogares y pertenencias con el fin de salvar algo entre tanta devastación.

(foto)(vídeo)

Praga.- Coincidiendo con la constitución del nuevo Parlamento de la República Checa, el magnate populista Andrej Babis, líder del partido ‘ANO’, tiene previsto firmar hoy un acuerdo de coalición con los partidos ultraderechistas y euroescépticos SPD y Motoristé.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, efectúa declaraciones junto al comisario europeo para la Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en el marco de la conferencia ‘Amigos de la industria’.

(vídeo)

Quito.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador continúa con la integración de paquetes y material electoral para el referéndum del próximo 16 de noviembre, donde se votará si se instala una Asamblea Constituyente, entre otras reformas como la llegada de bases militares extranjeras al país.

(foto)(vídeo)

Río de Janeiro (Brasil).- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, inicia un viaje a Brasil, para participar en la COP30, en la entrega del premio Earthshot (5 noviembre) y otras actividades relacionados al programa United for Wildlife, de la Royal Foundation.

(foto)(vídeo)

Belém (Brasil).- La elección como sede de la COP30 de Belém, una ciudad amazónica con profundas carencias en infraestructura y en hotelería, va a causar un bajo quorum que puede complicar las negociaciones climáticas en la conferencia.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro en memoria del papa Francisco y de los cardenales y obispos fallecidos durante el año.

(vídeo)

Bali (Indonesia).-Tres ciudadanos australianos están siendo juzgados en relación con un tiroteo que tuvo lugar el 14 de junio de 2025 en Bali contra dos hombres de la misma nacionalidad, uno de los cuales falleció y el otro resultó gravemente herido.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- El presidente indonesio, Prabowo Subianto, entregó el primer avión de transporte Airbus A400M a la Fuerza Aérea Indonesia en una ceremonia celebrada este lunes en Yakarta.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La investigadora Helena Urán Bidegain habla en una entrevista con EFE sobre el holocausto del Palacio de Justicia colombiano, en el que fue asesinado hace 40 años su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El Festival de Cine GEMS de Miami presenta este lunes la película argentina «Belén», candidata a Mejor Largometraje Internacional en los Oscar, dirigida, escrita y protagonizada por Dolores Fonzi, que narra la historia de una joven injustamente encarcelada tras un aborto espontáneo y acusada de infanticidio.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Gran Convención Nacional Defensores de la Patria, encabezada por el precandidato derechista a la Presidencia colombiana Abelardo de la Espriella.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La cantante española Rosalía presenta en México su nuevo disco, Lux, en una conferencia de prensa en la que destaca su «admiración» por las «mujeres santas» y la «mística femenina» frente a un mundo necesitado de «certezas y fe».

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Panamá conmemora con desfiles patrios la separación de Colombia en 1903.

(foto)(vídeo)

Lima.- Aunque supera las ocho décadas de vida, a la cantante peruana Susana Baca le sobra el entusiasmo por todos los proyectos que tiene en el horizonte, desde ir a recoger su cuarto premio Grammy en Las Vegas a volver a encerrarse al estudio para grabar su próximo disco.

(foto)(vídeo)

Sao Paulo (Brasil).- El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, convoca a los jugadores para los amistosos que la Canarinha disputará contra Senegal y Túnez, el próximo 15 y 18 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Lima.- Atletas de once países participan en la duodécima jornada de los Juegos Bolivarianos 2025.

(foto)(vídeo)

Liverpool.- El entrenador del Real Madrid Xabi Alonso y uno de sus jugadores, comparecen en rueda de prensa el día antes del partido de Champions que les enfrenta con el Liverpool.

(vídeo)

Liverpool.- El entrenador del Liverpool Arne Slot y uno de sus jugadores, comparecen en rueda de prensa el día antes del partido de Champions que les enfrenta con el Real Madrid.

(vídeo)

Liverpool.- Entrenamiento del Liverpool el día antes de su encuentro de Champions contra el Real Madrid

(vídeo)

Poissy (Francia).- Entrenamiento del París Saint German en su campus en Poissy (Francia), en vísperas del partido de Liga de Campeones frente al Bayern.

(vídeo)

Poissy (Francia).- Conferencia de prensa del entrenador del París Saint Germain (PSG), Luis Enrique, en vísperas del partido de la Liga de Campeones frente al Bayern.

(vídeo)

París.- Conferencia de prensa del entrenador del Bayern, Vincent Kompany, en vísperas del partido de la Liga de Campeones frente al París Saint Germain (PSG).

(vídeo)

