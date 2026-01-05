Lunes, 5 de enero de 2025 (08.00 GMT)

Nueva York (EE.UU.).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen por primera vez ante un juez federal de Manhattan tras ser capturados en Caracas para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

Caracas.- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela inaugura un nuevo periodo legislativo (2026-2031) dominada nuevamente por el chavismo, en medio de la incertidumbre sobre qué rumbo tomará el chavismo después de que Delcy Rodríguez, que se erige como sucesora de Nicolás Maduro, haya tendido la mano a Estados Unidos para cooperar.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores.

Pekín.- China afirmó este lunes estar «profundamente conmocionada» por los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y condenó lo que calificó como un «uso descarado de la fuerza» y la captura por la fuerza del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que estas acciones violan el derecho internacional y amenazan la paz en América Latina y el Caribe.

Nueva York (EE.UU.).- Los mercados del petróleo evalúan este lunes el impacto de la operación militar estadounidense del sábado en Venezuela, un país con la mayor reserva petrolera del mundo y que tiene una producción petrolera apenas superior a un millón de barriles diarios, de los que China es su principal cliente.

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia retomaron este lunes el operativo para tratar de localizar a los dos niños españoles que continúan desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, después de que el domingo se recuperara el cadáver de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF.

Labuan Bajo (Indonesia).-El naufragio ha puesto en evidencia una vez más la laxa seguridad marítima en Indonesia, cuyas autoridades examinan ahora el sector.

Pekín.- El presidente de China, Xi Jinping, y el de Corea del Sur, Lee Jae-myung, celebran una cumbre bilateral, tras la que se espera la firma de varios memorandos de entendimiento y una cena de Estado.

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este lunes en Pekín con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en una visita oficial en la que ambas partes abordaron la relación entre China y la Unión Europea (UE) y subrayaron la importancia del multilateralismo y del respeto al derecho internacional.

Kiev.- Un ataque ruso mató esta pasada noche a una persona en un hospital de Kiev, donde los pacientes tuvieron que ser evacuados, informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que indicó que en las últimas horas se produjo un ataque con 165 drones.

París.- Un tribunal de París dicta sentencia contra diez personas acusadas de acosar cibernéticamente a Brigitte Macron, la esposa del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la que se difundieron bulos de que había nacido hombre.

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano y Roma hacen balance del Jubileo un día antes de que el papa León XIV lo ponga fin con el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, por la que han pasado millones de peregrinos de todo el mundo en el último año, desde su apertura por Francisco.

Manila/Seúl.- Manifestantes protestan este lunes frente a diversas embajadas de Estados Unidos en contra del ataque estadounidense sobre Venezuela, que se saldó con la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

Manchester (R.Unido).- Manifestación convocada en Manchester (R.Unido) en contra de la acción militar de Estados Unidos que llevó este sábado a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas.

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, retoma su trabajo oficial tras una pausa por el fin de año con una visita al santuario de Ise, el lugar sagrado más importante del sintoísmo, donde tiene previsto dar una rueda de prensa.

La Paz.- Sindicalistas marchan desde el altiplano de Bolivia hasta la sede de Gobierno en La Paz en contra del retiro del subsidio a los combustibles, que estuvo vigente por 20 años, para asistir a un diálogo convocado por el presidente Rodrigo Paz para poner fin a los movilizaciones que empezaron el 22 de diciembre.

Bali (Indonesia).- Las autoridades de Bali, Indonesia, continúan con el juicio de los tres ciudadanos australianos acusados de participar en un tiroteo el pasado 14 de junio, en el que una persona falleció y otra resultó gravemente herida.

Las Vegas (EE.UU.) – La industria tecnológica se prepara para anunciar en Las Vegas sus más ambiciosas propuestas en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés), la más grande del mundo, que este lunes tiene reservada la jornada a los medios de comunicación y a empresas como Nvidia, Panasonic, Sony y Honda que hacen sus presentaciones, antes que la exhibición abra sus puertas el martes.

Montevideo.- En el marco de su 90 cumpleaños, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti habla sobre su vida política, su familia y su legado en una entrevista con la Agencia EFE.

Ciudad de México.- La organización feminista ‘Las Panas’ habla sobre el proyecto ‘Rosca por la Libertad’, que realizan en conjunto con Artículo 19, para, a través de sus roscas de reyes, visibilizar la violencia de género y defender la libertad de expresión en el país.

Quito.- El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, comparece ante la Asamblea Nacional (Parlamento) tras las denuncias sobre presuntos presiones a jueces que llevan casos de narcotráfico y presunto tráfico de influencias por parte de su esposa, entre otros delitos.

Tokio.- Un atún rojo se vendió este lunes por 510,3 millones de yenes (unos 3,1 millones de dólares) en la tradicional primera subasta del año en la lonja de Toyosu de Tokio, un precio que rompió todos los récords desde que comenzaron los registros en 1999, recoge la cadena pública japonesa NHK.

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía cerca de un 3 % en el descanso de la media sesión durante el primer día de negociación de 2026, después de una pausa de tres sesiones por Año Nuevo, impulsado por la depreciación del yen, que beneficia a los exportadores.

Seúl.- El índice de referencia de precios de acciones compuesto de Corea del Sur, conocido como KOSPI, subió este lunes 147,89 puntos, un 3,43%, hasta cerrar en 4.457,52.

Madrid.- Los Reyes Magos de Oriente recorren las calles de pueblos y ciudades de toda España con sus cabalgatas de luz, color e ilusión, cargados con los regalos que dejarán durante la madrugada en las casas de los niños en una noche mágica.

Berlín.- El Zoo de Berlín sirve a sus elefantes y otros de sus animales árboles de Navidad que se encontraban en los salones de los berlineses, en una forma de evitar que dichos elementos decorativos navideños acaben ensuciando las calles de la capital de Alemania, la ciudad más poblada del país centroeuropeo.

Tokio.- Cerca de 2.000 personas de todo Japón han participado este lunes en un concurso de caligrafía japonesa organizado en Tokio con motivo del inicio del Año Nuevo.

Bilbao (España).- Entrenamiento con el que el Athletic prepara la Supercopa de España que disputa en Arabia Saudí y en la que se medirá en la primera semifinal el miércoles al Barcelona en el King Abdullah Sports City de Yeda.

