Lunes, 6 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 6 jul (EFE).-

Caracas/La Guaira.- Las autoridades venezolanas continúan las labores de desescombro tras el doble terremoto, que dejó al menos 3.342 muertos, después de que la mayoría de equipos internacionales que acudieron a prestar ayuda se hayan desmovilizado o centrado en la recuperación de los cuerpos sepultados bajo los escombros.

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Caracas.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela ofrece una rueda de prensa para informar sobre los resultados de las primeras jornadas de capacitación de brigadistas que participarán en la evaluación técnica de estructuras afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio en el país.

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Caracas.- Venezuela retoma las clases en las zonas no afectadas por los terremotos del 24 de junio, mientras que se mantienen suspendidas en las localidades golpeadas por los sismos.

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Bogotá.- Rescatistas colombianos regresan al país luego de su trabajo en las labores de búsqueda en Venezuela tras los terremotos de la semana pasada, en la que encontraron con vida a un niño de 11 años.

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Kiev.- Al menos nueve personas murieron la madrugada de este lunes y otras 43 resultaron heridas en otro gran ataque ruso contra Kiev, según un balance provisional publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania, cuyos efectivos siguen buscando víctimas entre los escombros de algunos de los edificios alcanzados por el bombardeo.

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Ankara.- El secretario secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará este martes y miércoles en Ankara.

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Qingdao (China).- China y Rusia inician este lunes en aguas del noreste chino maniobras navales conjuntas a las que seguirá una operación de «patrullaje marítimo» en el Pacífico, unos ejercicios que coinciden con la reanudación de la presión marítima de Pekín en torno a Taiwán mediante operaciones de control e inspección de buques que han provocado protestas de Taipéi y varios países europeos.

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Teherán.- Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

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Miami (EE.UU.).- La nueva Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (CANCC, en inglés) alista un plan económico para la isla apenas haya un «cambio radical» en el gobierno, escenario que espera que ocurra tan pronto como dentro de dos meses, según expresan a EFE sus fundadores, exiliados en Estados Unidos.

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Manila.- El Senado de Filipinas pone en marcha un juicio político contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte, acusada por la Cámara de varios delitos de corrupción en un proceso que podría acabar con su inhabilitación de por vida, lo que le impediría participar en las elecciones presidenciales de 2028, para las que ya anunció su intención de competir.

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Berlín.- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, presenta el presupuesto federal para 2027 y la planificación financiera para los próximos años, que estarán centrados, como en las dos anteriores ocasiones, en el intento de impulsar el crecimiento en un clima de crecientes problemas por parte de varias empresas, al igual que en el gasto en defensa en el contexto de la amenaza rusa.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Miami (EE.UU.).- La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el equipo de béisbol de los Marlins abren un centro de acopio para recolectar ayuda para los damnificados del terremoto en Venezuela, cuya mayor diáspora en Estados Unidos reside en Florida.

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Lima.- El Ministerio de Cultura de Perú presenta los objetos recuperados durante las investigaciones arqueológicas realizadas en Peñico, antigua ciudad de la civilización Caral, la más antigua de América, con una antigüedad en sus edificios de unos 3.800 años.

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Ladakh/Nueva Delhi/Katmandú: Celebraciones por el cumpleaños 91 del Dalai Lama.

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París.- Chaumet, Chanel y Damiani presentan sus nuevas colecciones el primer día de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno.

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Rota (Islas Marianas).- El supertifón Bavi, con ráfagas de viento de hasta 290 kilómetros por hora, tocó tierra este lunes en la isla de Rota, en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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Pekín.- La sonda china Tianwen-2 alcanzó recientemente las proximidades del asteroide 2016HO3, también conocido como Kamo’oalewa, tras recorrer unos 1.000 millones de kilómetros durante cerca de 400 días, informó este lunes la cadena estatal CCTV.

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Yakarta.- El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, realiza una visita a Indonesia, donde está previsto que este lunes se reúna con su homólogo, Prabowo Subianto, para reforzar las relaciones bilaterales y conversar sobre la actualidad política del Sudeste Asiático y otros asuntos internacionales, como la tensión en Oriente Medio.

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Londres.- Llega a la pequeña pantalla ‘Cómplices hasta el final’ (‘Ride or Die’ en versión original), la nueva serie que se estrenará el próximo 15 de julio en Amazon Prime Video donde se destaca que «las amigas son la piedra angular de tu vida», según contó a EFE la actriz Hannah Waddingham, una las protagonistas.

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Dallas (EE.UU.).- Portugal se enfrenta a España en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Seattle (EE.UU.).- Estados Unidos se enfrenta a Bélgica en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Luque (Paraguay).- La selección paraguaya de fútbol, que fue eliminada por Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo, es recibida por los hinchas a su regreso a Paraguay.

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cdp/aca/EFE

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