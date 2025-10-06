Lunes, 6 de octubre de 2025 (07.00 GMT)

Jerusalén.- Este martes se cumplen 2 años de la ofensiva que conmociona al mundo y apenas queda nada de lo que existía en Gaza antes del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás asesinó a 1.200 personas y secuestró a 251. Israel comenzó entonces una brutal ofensiva en la que han muerto más de 66.000 palestinos, la mayoría civiles, calificada de genocidio por expertos en derecho internacional y una comisión de la ONU.

París.- Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, presidido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Bruselas.- Comienza el juicio en Bruselas por el crimen de Teresa Rodríguez Llamazares, la enfermera vallisoletana asesinada supuestamente por su expareja en octubre de 2022 en la capital belga.

Nimes (Francia).- Gisèle Pelicot reaparece en público con motivo del inicio del juicio en apelación que tiene lugar en el Tribunal de Nimes (sur de Francia), donde Husamettin D., uno de los 51 condenados, cuestiona la pena de nueve años que le impuso la justicia hace un año, en un caso sobre violación bajo sumisión química que dio la vuelta al mundo. El juicio está previsto que dure hasta el 9 de octubre.

Copenhague.- La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska anuncia en Estocolmo el nombre del ganador o ganadores del Nobel de Medicina o Fisiología de este año.

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, renovó este lunes su máximo intradía y alcanzó los 47.873,4 puntos tras subir más de 2.000 enteros, espoleado por el optimismo de los inversores ante la victoria de la conservadora Sanae Takaichi en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

Jaipur (India).- Al menos seis personas murieron tras incendiarse el domingo en la noche un hospital en la ciudad de Jaipur, en el norte de la India, según informó una fuente policial.

Buenos Aires.- El excanciller argentino Jorge Taiana, uno de los candidatos estrella del peronismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, dijo en una entrevista con EFE que el acuerdo económico que negocian los presidentes Javier Milei y Donald Trump es «una intromisión clara de Estados Unidos en los asuntos internos de un país».

Bogotá.- La triple transición: energética, digital y ambiental, será una prioridad en la IV Cumbre CELAC-UE, que se celebrará en noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta, afirma en una entrevista con EFE el director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales de la Cancillería, Francisco Gutiérrez.

Miami (EE.UU.).- Empresas latinas en Florida adoptan las criptomonedas para exportar sus productos a países de América Latina con monedas inestables como Argentina y Venezuela, lo que emprendedores del ramo atribuyen, en parte, a las nuevas políticas del Gobierno de Estados Unidos favorables para estas divisas virtuales.

Estrasburgo (Francia).- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en un diálogo de política monetaria, el tercero del año, con la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en un momento en el que el emisor ha parado las subidas de los tipos de interés ante la estabilización de la inflación en la eurozona.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo debate una doble moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen.

Istres (Francia).- La Fuerza Aérea Francesa se entrena con socios internacionales.

Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, presenta este lunes en un teatro de Buenos Aires su nuevo libro, ‘La construcción del milagro’, en un acto que se produce en plena campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Cantón (China).- La fiesta del Medio Otoño, una de las más importantes del calendario chino, se vive este año en China con unos tradicionales pasteles de luna marcados por la reducción de envoltorios ostentosos, la búsqueda de recetas más saludables y el progresivo abandono de prácticas de consumo excesivo.

Miami (EE.UU.).- El condado de Miami-Dade se prepara para lanzar su primer sistema de tránsito rápido de autobuses (BRT), con una inversión de 368 millones de dólares y un tramo de más de 32 kilómetros, una apuesta verde por el transporte público mientras otras ciudades estadounidenses hacen recortes por menores fondos para tránsito y energía limpia.

Ciudad de Guatemala.- La Fundación Internacional de Seattle organiza el Foro Centroamericano de Donantes, un evento a realizarse en Guatemala que reúne entidades estatales y empresariales que buscan el desarrollo del istmo de manera altruista.

París.- La semana de la moda de París concentra este lunes las propuestas femeninas para la primavera-verano de Paula Cánovas del Val.

Guadalajara (México).- La Feria Internacional del Libro (FIL) de la mexicana Guadalajara, la mayor del mundo en español, presenta su programa de actividades en una conferencia de prensa, en donde la ciudad española de Barcelona será la invitada de honor.

París.- La Cinemateca francesa presenta la exposición ‘My name is Orson Welles’, dedicada a esa figura revolucionaria del séptimo arte.

Banda Aceh (Indonesia).- Decenas de trabajadores en la región de Banda Aceh viven del cultivo de cangrejos con caparazón blando, uno de los productos de exportación con gran demanda en varios países del sudeste asiático.

Amsterdam (Países Bajos).- El grupo Massive Red Line celebra una protesta contra la operación militar israelí en la franja de Gaza.

Madrid.- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, vuelve a estar citada en el juzgado del juez Juan Carlos Peinado tras acordar éste que también sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de tráfico de influencias, entre otros.

San Sebastián (España).- Celebración de San Sebastián Gastronomika, el decano de los grandes congresos de gastronomía.

Londres.- El Festival de Cine de Londres (LFF) inicia este miércoles su 69 edición, que abarcará un total de 247 cintas y contará con la presencia de cineastas como Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos o Chloe Zhao.

