Lunes, 6 de octubre de 2025

4 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí continúa matando a decenas de palestinos en Gaza mientras en Egipto comienzan las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para alcanzar un acuerdo de tregua.

– La desinformación sobre el conflicto en Gaza se ha diversificado después de dos años de enfrentamientos, abordando la escalada bélica entre Irán e Israel, el rol de China o la solidaridad humanitaria con la Franja.

– Seguimiento de la situación de los miembros de la Flotilla solidaria con Gaza que siguen retenidos en Israel.



UCRANIA GUERRA

Kiev – A medida que los ataques de Rusia contra la infraestructura energética se intensifican con la caída de las temperaturas miles de ucranianos enfrentan cortes de electricidad de servicios de emergencia.



UE BCE

Bruselas – La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en un momento en el que el emisor ha parado las subidas de los tipos de interés ante la estabilización de la inflación en la eurozona.



GISÈLE PELICOT

Nimes (Francia) – Gisèle Pelicot reaparece en público en el inicio de un juicio de apelación en el Tribunal de Nimes, donde uno de los 51 condenados por abusar de ella cuestiona la pena de nueve años que le impuso la justicia en un caso de violación múltiple bajo sumisión química que dio la vuelta al mundo.



VIOLENCIA MACHISTA

Bruselas – Comienza el juicio en Bruselas por el crimen de Teresa Rodríguez Llamazares, la enfermera vallisoletana asesinada supuestamente por su expareja en octubre de 2022 en la capital belga.



UNESCO DIRECCIÓN

París – El Consejo Ejecutivo, principal órgano de decisión de la Unesco, celebra una votación clave para definir al próximo director general, un puesto que se disputan el egipcio Khaled El-Enany y el congoleño Firmin Edouard Matoko y que deberá confirmar la Conferencia General en noviembre.



FRANCIA MODA

París.- La semana de la moda de París prosigue con las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Ungaro, Miu Miu, Paula Canovas del Val y Chanel, entre otros.



Agenda Informativa



Europa

Ginebra.- SALUD TABACO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica su informe mundial sobre tendencias en consumo de tabaco entre 2000 y 2024, con proyecciones hasta 2025 y 2030. (Texto)

Rostok.- ALEMANIA DEFENSA.- Alemania efectúa el mayor ejercicio de «lanzamiento de misiles» de la Armada germana en los últimos treinta años . El “Missile Firing Exercise 2025” (MFE), se llevará a cabo frente a la costa de Noruega, en el Mar del Norte hasta el día 30 de octubre. (Texto)

Roma.- ITALIA ELECCIONES.- Elecciones locales en Calabria (sur de italia) donde el centro-derecha presenta al presidente saliente Roberto Occhiuto, y el centro-izquierda tiene como candidato a Pasquale Tridico. (Texto)

Copenhague.- MEDICINA NOBEL.- La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska anuncia en Estocolmo el nombre del ganador o ganadores del Nobel de Medicina o Fisiología de este año. (Texto)

América

Nueva York.- IA OPENAI.- OpenAI celebra en San Francisco su conferencia de desarrolladores «DevDay», evento en el que el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, presentará las últimas novedades de la empresa pionera en inteligencia artificial (IA). (Texto)

Bogotá.- CUMBRE CELAC UE.- El director de Mecanismos de Concertación e Integración Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Francisco Gutiérrez, habla en una entrevista con EFE de los objetivos de la IV Cumbre CELAC-UE que se celebrará el 9 y 10 de noviembre. (Texto) (Foto)

