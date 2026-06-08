Lunes, 8 de junio de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 8 jun (EFE).-

Madrid.- León XIV pronuncia este lunes un esperado discurso en el Congreso en la tercera jornada de su visita a España, que comienza con un encuentro en la Nunciatura con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en cuyas inmediaciones las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia mostrarán sus críticas por no ser recibidos por el pontífice.

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Teherán/Washington/Jerusalén- La situación se agrava entre Irán e Israel, que cruzaron ataques este lunes, después de que el país hebreo avisara de que había atacado «objetivos militares» del país persa en respuesta a la ofensiva de Teherán del domingo e ignorando al presidente de EE. UU., Donald Trump, que quería evitar que un contraataque entorpeciera los acuerdos de paz.

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Pionyang.- El presidente de China, Xi Jinping, llegó este lunes a Corea del Norte para una visita de dos días por invitación del líder de la hermética nación, Kim Jong-un, la primera vez que viaja al país desde 2019 y lo que se considera un intento de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang, que sigue defendiendo su derecho a la nuclearización.

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Mindanao (Filipinas).- Tres personas han fallecido y al menos cuatro han resultado heridas tras el sismo de magnitud 7,8 y las fuertes réplicas registradas este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, que desató una alerta de tsunami en varios países de la región y causó daños en edificaciones de localidades próximas al epicentro, según medios y autoridades filipinas.

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Lima.- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú se mantiene este domingo en un virtual empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, aunque el escrutinio oficial da una ligera ventaja a la candidata conservadora y las proyecciones favorecen por estrecho margen al líder de Juntos por el Perú.

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Nicosia.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en una reunión informal el apoyo a Ucrania, la libertad de navegación y los riesgos de la flota fantasma rusa, y la próxima estrategia de seguridad comunitaria.

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Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra su Junta de Gobernadores (hasta el 12 de junio), centrada en la situación en Irán, Ucrania y el Golfo Pérsico.

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Luxemburgo.- El ministro de Transporte español, Oscar Puente, participa en el Consejo del ramo de la UE en Luxemburgo.

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Berlín.- Los ministros alemanes de Exteriores y Defensa, Johann Wadephul y Boris Pistorius, reciben a sus homólogos australianos, Penny Wong y Richard Marles.

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Ginebra.- Numerosas tiendas y locales comerciales de Ginebra, en particular marcas internacional y de lujo, se atrincheran ante el temor de sufrir daños durante las protesta contra la cumbre del G7, que se celebra del 15 al 17 de junio en la cercana Evian (Francia).

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Nairobi.- Marcha convocada en Nairobi por activistas que acusan al Servicio de Fauna Silvestre de Kenia (KWS, en inglés) de querer destinar terrenos del Parque Nacional de Nairobi para la construcción de diferentes instalaciones.

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Guizhou/Chongqing (China).- Una serie de lluvias «excepcionalmente intensas» registradas entre el sábado y el domingo en la provincia china de Guizhou (centro) provocó inundaciones y obligó a evacuar a cerca de 10.000 personas, informó la agencia estatal Xinhua.

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Nueva York.- Apple abre su gran escaparate para desarrolladores con una WWDC26 en la que la compañía de la manzana mordida buscará demostrar avances en IA y escenificar la transición hacia la era de John Ternus, sucesor del actual consejero delegado, Tim Cook.

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Ciudad de México.- Durante décadas, habitantes de Xochimilco han defendido una cancha de fútbol ubicada dentro del cráter de un volcán extinto en el sur de Ciudad de México, un espacio que a días del Mundial 2026 fue elegido para una grabación oficial con jugadores de pelota mesoamericana.

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Londres.- La Tate Modern dedica una lexposición sobre la obra del recién fallecido Julio Le Parc, un referente del arte óptico y kinético. Lleva por nombre ‘Light. Colour. Action’.

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Roma.- Los Museos Capitolinos de Roma presentan la exposición «»Diego Rivera y la construcción del arte moderno en México en el siglo XX»», una gran retrospectiva del pintor y muralista mexicano, acompañada por obras de grandes maestros de la vanguardia de ese país como Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo.

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Puebla (México).- La selección de España juega su último partido de preparación, contra Perú, antes del arranque del Mundial de Fútbol.

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Ciudad de México.- Durante décadas, habitantes de Xochimilco han defendido una cancha de fútbol ubicada dentro del cráter de un volcán extinto en el sur de Ciudad de México, un espacio que a días del Mundial 2026 fue elegido para una grabación oficial con jugadores de pelota mesoamericana.

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srp/aca/EFE

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