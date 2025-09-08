Lunes, 8 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, se somete a una moción de confianza en la Asamblea Nacional que casi con total probabilidad le obligará a dimitir, así como a todo su Gobierno, lo que anticipa un recrudecimiento de la parálisis política que vive el país desde las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024.

Jerusalén.- El Ejército israelí continúa sin descanso bombardeando y derribando los principales edificios de la ciudad de Gaza en paralelo a órdenes de evacuación forzosa a una población que desde hace meses se desplaza de un lugar a otro de la franja palestina sin encontrar un refugio seguro.

Miami (EE.UU.).- Migrantes hacen un último intento para permanecer en Estados Unidos mientras este lunes vence, por orden del presidente Donald Trump, el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que protegía de la deportación a 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Tokio.- Los barones del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) dan los primeros pasos para nombrar un líder de la formación gobernante tras el anuncio la víspera de la dimisión del primer ministro, Shigeru Ishiba.

Pekín.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de agosto del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que creció un 6,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

Nom Pen.- El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., realiza una visita oficial a Camboya.

Katmandú.- La decisión del Gobierno de Nepal de bloquear el acceso a las plataformas de Meta, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp, desató este lunes una masiva protesta lideradas por jóvenes de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), que salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades para manifestarse contra la medida y la corrupción gubernamental.

Manila.-Transparencia frente al «acoso» de Pekín en el disputado mar de China Meridional. Este es el mantra que proclama el comodoro Jay Tarriela, portavoz y la cara más visible de los guardacostas filipinos en las redes sociales, ante una disputa territorial marcada por las acusaciones cruzadas y espectaculares incidentes como el reciente choque de dos barcos chinos.

Buenos Aires.- ONU Mujeres y la Embajada de China en Argentina celebran un evento de conmemoración por el 30° aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995.

Tegucigalpa.- El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) lanza la campaña ‘La ausencia tiene nombre’, que servirá de marco para abordar el tema sobre la desaparición de personas en el país.

Quito.- La portavoz del Gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo, realiza su comparecencia de prensa semanal para tratar los asuntos de coyuntura nacional.

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,45 % este lunes, después de que el anuncio de dimisión del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, generara buenas expectativas sobre nuevas políticas económicas en el país.

Pekín.- El comercio denominado en yuanes entre China y Estados Unidos cayó casi un 11 % entre julio y agosto, encadenando un segundo mes consecutivo de descensos tras el fuerte repunte (+20,75 %) de junio por una tregua arancelaria que ambas potencias acordaron prolongar el pasado mes por otros 90 días.

Guangdong (China).- El tifón Tapah, el decimosexto de la actual temporada, tocó tierra este lunes en la provincia meridional china de Cantón con categoría de fuerte tormenta tropical, después de obligar a suspender las clases en ciudades como Shenzhen, Zhuhai, Jiangmen y Zhongshan.

Montevideo.- El Banco de Desarrollo de América Latina CAF presenta en Montevideo el Reporte de Economía y Desarrollo 2025, titulado ‘Soluciones cercanas: El papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe’, en el que se analiza cómo en las últimas cuatro décadas los Gobiernos de la región se han descentralizado y fortalecido su autonomía y funciones regionales en áreas como educación y salud.

Keelung (Taiwán).- Taiwán realiza este lunes la ceremonia de entrega de la nueva fragata de su Guardia Costera, el buque patrullero Hualien CG1006, de 1.000 toneladas, en el puerto de Keelung.

La Habana.- Procesión en La Habana de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

Nueva York (EE.UU).- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) presenta a la prensa una exposición centrada en Man Ray y sus experimentos con la rayografía, una técnica utilizada para tomar fotografías sin cámara, titulada «Cuando los objetos sueñan».

Zipaquirá (Colombia).- Un yogur a punto de caducar, un pan del día anterior o una caja de leche sobrante viajan cada día en camiones con destino a 24 municipios rurales de las montañas del céntrico departamento de Cundinamarca, donde más de 3.500 familias colombianas viven en hogares en los que la cartera no alcanza y la comida no llega.

Múnich (Alemania).- La automovilística Cupra presenta detalles de los próximos vehículos de la marca, como el Cupra Raval, el eléctrico que se producirá en Martorell (Barcelona), o el prototipo Cupra Tindaya, con motivo de su presencia en el salón IAA Mobility de Munich (Alemania).

Nankín (China).- Con graderíos abarrotados y un humor viral que desborda Internet, la Superliga de Fútbol de Jiangsu, una competición amateur, ha convertido a trece urbes chinas orgullosas de su identidad en un mosaico de “Ciudades Estadio” que vibra como fenómeno nacional.

