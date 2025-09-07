Lunes, 8 de septiembre de 2025

UCRANIA GUERRA

Kiev – Kiev redobla sus contactos internacionales tras el mayor ataque aéreo ruso desde el inicio de la guerra para conseguir más defensas antiaéreas y nuevas sanciones contra Rusia en vísperas de la reunión el martes en Londres del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania.

(Texto) (Foto)

– El éxito de Rusia en su primer ataque a un edificio gubernamental en Kiev genera preocupación sobre la capacidad de Ucrania para repeler ataques aéreos cada vez más masivos del enemigo. por Rostyslav Averchuk

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí continúa sin descanso bombardeando y derribando los principales edificios de la ciudad de Gaza en paralelo a ordenes de evacuación forzosa a un población que desde hace meses se desplaza de un lugar a otro de la franja palestina sin encontrar un refugio seguro.

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, François Bayrou, se somete a una moción de confianza en la Asamblea Nacional que casi con total probabilidad le obligará a dimitir, así como a todo su Gobierno, lo que anticipa un recrudecimiento de la parálisis política que vive el país desde las legislativas del verano de 2024.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El debate de la moción de confianza comienza a las 15.00 horas.

NORUEGA ELECCIONES

Oslo – Noruega, liderada en los últimos cuatro años por el centroizquierda, celebra unas legislativas en las que los sondeos sitúan con ligera ventaja al bloque gubernamental del primer ministro laborista, Jones Gahr Støre.

(Texto) (Foto)

DERECHOS HUMANOS

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abre su 60º periodo de sesiones en Ginebra con una exposición del alto comisionado Volket Türk sobre las situaciones más graves en el mundo.

(Texto)

EEUU MIGRACIÓN

Miami – Grupos de trabajadores extranjeros hacen un último intento para permanecer en Estados Unidos cuando vence por orden del presidente Donald Trump el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que protegía de la deportación a 60.000 inmigrantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Agenda Informativa

——————————–

Europa

1:30h.- Moscú.- RUSIA INDIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, para abordar el estado de su cooperación lastrada por los aranceles estadounidenses. (Texto) (Foto)

19:00h.- París.- FRANCIA ESPAÑA LITERATURA.- El escritor Javier Cercas participa en un debate con el nuncio apostólico en Francia, Celestino Migliore, con ocasión de la presentación de la traducción al francés de su libro El loco de Dios en el fin del mundo.

Viena.- OIEA JUNTA.- Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

París.- FRANCIA ULTRADERECHA.- Se anuncian las fechas en las que se celebrarán las vistas sobre el recurso presentado por líder ultraderechista, Marine Le Pen, condenada el 31 de marzo a 5 años de inhabilitación y 4 años de prisión.

Copenhague.- UE AGRICULTURA.- Consejo informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en el que participa el titular español, Luis Planas. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El duque de Sussex asiste a los premios de la organización benéfica WellChild en Londres, que celebra los logros de los niños con enfermedades graves y de las personas que les cuidan. (Texto)

América

Miami.- EEUU JUSTICIA.- Se inicia el juicio de Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su club de golf de Florida en septiembre de 2024. (Texto)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) presenta una exposición centrada en Man Ray y sus experimentos con la rayografía, una técnica utilizada para tomar fotografías sin cámara, titulada «Cuando los objetos sueñan». (Texto)

África

Adis Abeba.- ÁFRICA CLIMA.- Empieza en Adís Abeba la segunda Cumbre del Clima de África (ACS, en inglés), coorganizada este año por la Unión Africana (UA) y el Gobierno etíope, que reúne a mandatarios africanos para abordar la crisis climática en una de las regiones del mundo más afectadas por este desafío. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- El gobernante Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) tiene previsto celebrar una reunión para decir los próximos pasos a dar para la celebración de primeras adelantadas tras la decisión de dimitir del primer ministro, Shigeru Ishiba, de responsabilizarse por los malos resultados electorales.(Texto)

