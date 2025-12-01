Lunes 1 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

Bruselas.- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, analiza en una entrevista a EFE su primer año en el Ejecutivo comunitario y los principales retos que enfrenta la UE en los cuatro años restantes de mandato.

Bruselas.- Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE se reúnen en Bruselas para abordar la agenda de simplificación y el fondo de ajuste a la globalización, entre otros temas, con la participación de a ministra española de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Declaraciones a su llegada.

Bruselas.- Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se reúnen en el marco del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE en Bruselas, para discutir el futuro plan comunitario dirigido a mitigar la crisis de la vivienda en los Veintisiete. Declaraciones de la ministra española de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a su llegada.

Bruselas.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, hará declaraciones con motivo de su participación en el Consejo europeo de Asuntos Exteriores.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Caracas – El Gobierno de Venezuela acude a instancias internacionales para denunciar el que considera un «amedrentamiento» de Estados Unidos, que pidió se considere el espacio aéreo venezolano como cerrado, mientras el presidente Donald Trump confirmó la conversación telefónica con Nicolás Maduro, del que no quiso ofrecer mayores detalles.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y su gabinete en Berlín, donde tratarán las negociaciones de paz para Ucrania impulsadas por EE.UU, además de las relaciones bilaterales y los asuntos comunitarios más acuciantes de cara a la próxima cumbre de la Unión Europea (UE) del 18 de diciembre.

Beirut – El papa se reúne con miles de jóvenes en la plaza adyacente al patriarcado de Antioquía de los Maronitas en Bkerké para un mensaje de esperanza a una población herida por la situación económica y la migración.

Beirut – El papa realiza una oración en la tumba de San Charbel Makluf y de varios encuentros interreligiosos.

Nueva York – Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, después de que el juez desestimara los cargos por terrorismo que afrontaba el joven.

Tegucigalpa – El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional —a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente—, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Roma.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a los medios antes de su intervención en el 21º Foro de Diálogo Italia – España, en el Palacio del Campidoglio, en Roma.

Roma.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en la sesión inaugural del 21º Foro de Diálogo Italia-España e interviene en la sesión ‘Las propuestas financieras de la Comisión Europea y los desafíos de la seguridad alimentaria para la agricultura y la pesca en Europa’.

Roma.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el ministro de Agricultura y de la Seguridad Alimentaria y Forestal de la República Italiana, Francesco Lollobrigida, en Roma.

Roma.- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics de Foment del Treball (SBEES) y la Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL), celebran en Roma la XXI Edición del Foro de Diálogo Italia–España.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Palacio del Elíseo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar sobre la paz en Ucrania.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera dama gala, Brigitte Macron, reciben a la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, en el Palacio del Elíseo.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ofrecen declaraciones a la prensa desde el Palacio del Elíseo sobre las condiciones para una paz «justa y duradera» en Ucrania.

Pekín.- La actividad en la industria manufacturera de China se contrajo en noviembre tras tres meses consecutivos de crecimiento, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) divulgado este lunes por la consultora RatingDog.

Londres.- Ceremonia de otorgamiento de nacionalidad española a los descendientes de los británicos que lucharon en la Guerra Civil española dentro de las Brigadas Internacionales. Residencia del embajador español.

Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta los principales hallazgos de su informe Situación de los derechos humanos en Guatemala, resultado de la visita in loco, realizada entre el 22 y el 26 de julio de 2024.

Ciudad de México – La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibe este lunes al mandatario de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en su primera visita de Estado a México, una cita que apunta a reforzar la relación con Asia-Pacífico en medio de las crecientes presiones arancelarias de Estados Unidos.

Ciudad de México.- El mexicano Rod Vázquez, un joven que vive con VIH desde los 15 años, se ha convertido en una voz influyente en redes sociales para la juventud seropositiva del país.

Ciudad de México – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde Barcelona es invitada de honor.

Bogotá.- Comienza la décima edición de la feria de la industria de defensa y seguridad de Colombia, Expodefensa, que este año trae 53 delegaciones internacionales, oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de 27 países de todo el mundo, y alrededor de 250 expositores.

Ciudad de Panamá.- La sesión 23° del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 23) para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) da comienzo en Panamá con representantes de casi 200 países para analizar los avances frente a las sequías.

Jerusalén.- La guerra de Gaza ha dejado una profunda huella en el ámbito cultural de Israel que ha afectado a la vida cotidiana de los artistas, a lo que se añade el aislamiento producido por la campaña de boicot internacional que repercute sobre escritores, músicos o bailarines.

Miami.- Artistas internacionales se congregan en la Semana del Arte de Miami, que hasta el 7 de diciembre reunirá lo más destacado del arte contemporáneo en eventos como Art Basel, con las galerías más destacadas del mundo, y Pinta Miami, con una selección iberoamericana.

Londres.- Encendido del árbol de navidad en 10 Dowining Street, la residencia del primer ministro Keir Starmer.

Río de Janeiro (Brasil).- El árbol flotante, una novedad este año, tiene 80 metros de altura, 2,3 millones de luzes de LED y ha sido instalada en la ensenada de Botafogo, a cerca de 100 metros de la arena, cerca del cerro de Pan de Azúcar, uno de los puntos turísticos más conocidos de Río de Janeiro.

Bogotá.- El diario El Espectador entrega el reconocimiento al ‘Deportista del Año 2025’ en Colombia.

