Lunes 8 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

Londres – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.

(foto)(vídeo)

Hong Kong.- Hong Kong celebra elecciones legislativas tras el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que dejó más de 150 muertos, y entre críticas por la falta de debates libres y tensiones por supuestas campañas de boicot impulsadas por fuerzas opositoras.

(foto)(vídeo)

Moscú – Cumbre de líderes de los países miembros de la alianza militar postsoviética, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Declaraciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a su llegada al consejo Justicia y Asuntos de Interior, EB Forum.

(foto)(vídeo)(directo)

Bruselas.- Declaraciones del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a su llegada al consejo de Competitividad (Mercado Interior e Industria), EB Forum.

(foto)(vídeo)(directo)

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(vídeo)

Caracas (Venezuela).- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(vídeo)

Tegucigalpa – Los resultados de las elecciones generales siguen sin actualizarse desde el viernes pasado, mientras crecen las dudas alrededor del conteo de votos y la seguridad del sistema electoral.

(foto)(vídeo)

Abiyán.- Ceremonia de investidura presidencial de Alassane Ouattara en Costa de Marfil.

(foto)(vídeo)

Londres.- El jefe de gobierno autónomo de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés, John Swinney, lanza su campaña de actos por la independencia del territorio.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da los detalles de la reunión que sostuvo con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney, en el marco del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las tensiones por la renegociación del tratado comercial T-MEC.

(foto)(vídeo)

Damasco/Idlib.- Siria marca el primer aniversario del derrocamiento de Bachar al Asad, cuya familia gobernó el país con mano de hierro durante más de medio siglo, y quien cayó a causa de una rápida ofensiva de grupos islamistas y opositores.

(foto)(vídeo)

Quito.- Se cumple un año del caso más emblemático de violaciones a los derechos humanos bajo la «guerra» declarada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra el crimen organizado, ante la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos irregularmente por militares y que posteriormente aparecieron calcinados y con señales de disparos.

(foto)(vídeo)

Roma.- El papa León XIV acude a la Plaza de España de Roma para la tradicional ofrenda del 8 de diciembre a la Virgen de la Inmaculada.

(foto)(vídeo)

La Paz.- La festividad de la virgen de Guadalupe, patrona de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, es una de las más representativas del país por la fusión entre la religión y la cultura, y ahora postula para ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

(Foto) (Vídeo)

Miami.- Entrevista con Bryan Calvo, de 27 años, elegido alcalde de Hialeah (Florida) y considerado el mandatario local más joven en la historia de esa ciudad, un bastión republicano de mayoría cubanoestadounidense en pleno condado demócrata de Miami-Dade.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Publicación de cifras sobre la balanza comercial de China.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Japón revisó este lunes dos décimas a la baja la contracción de su producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre del año, hasta el 0,6 %, por un empeoramiento de su estimación de la inversión y el gasto públicos.(foto)(vídeo)

Nueva York (EEUU).- Los fans de John Lennon se dan cita en el parque Central Park de Nueva York para conmemorar la muerte del artista, asesinado el 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota de la Gran Manzana.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EEUU).- La organización de los Globos de Oro anuncia a los nominados de la 83 edición de sus premios, que se celebrarán el 11 de enero en Los Ángeles (California), con ‘One Battle After Another’, ‘Sinners’, ‘Frankenstein’ o ‘Hamnet’ entre las posibles películas favoritas de esta edición.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EEUU).- El cantante y compositor mexicano Humbe (Monterrey, 2000) habla a EFE de su tercer disco, ‘Dueño del cielo’, álbum en el que explora atardeceres y se reinventa como artista, y de su próxima gira internacional

(foto)(vídeo)

La Habana.- La «alegría» y el «color» atraviesan su obra, confiesa en entrevista a EFE el versátil artista plástico cubano Alfredo Sosabravo, que expone actualmente en La Habana un retrospectiva con una veintena de lienzos y cerámicas de sus últimos 15 años de trabajo.

(foto)(vídeo)

Eindhoven (Países Bajos).- Conferencia de prensa del entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone, previo a su enfrentamiento con el PSV Eindhoven holandés de Liga de Campeones.

(foto)(vídeo)

Eindhoven (Países Bajos).- Entrenamiento del PSV Eindhoven holandés previo a su enfrentamiento con el Atlético de Madrid de la Liga de Campeones.

(foto)(vídeo)

Manchester (R. Unido).- Entrenamiento del Manchester City previo a su enfrentamiento con el Real Madrid de la Liga de Campeones.

(foto)(vídeo)

