Luz verde para abrir en Finlandia el primer almacén fijo de residuos nucleares del mundo

Compartir

3 minutos

Helsinki, 4 ago (EFE).- La Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear de Finlandia (STUK) autorizó este martes la concesión de la licencia de explotación para el primer almacén permanente de residuos nucleares del mundo, ubicado en el municipio de Eurajoki, en la costa oeste del país nórdico.

Según explicó la agencia en un comunicado, las instalaciones de encapsulación y disposición final de combustible nuclear gastado cumplen todos los requisitos de seguridad necesarios, por lo que no ve ningún impedimento para que el Gobierno conceda la correspondiente licencia de explotación, último requisito antes de su puesta en funcionamiento.

«Este es un paso importante para el almacenamiento definitivo del combustible nuclear gastado, un proyecto que se ha estado preparando durante más de 40 años», señaló en el comunicado Petteri Tiippana, director general de STUK.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo del país nórdico tiene previsto elaborar una propuesta de concesión de una licencia válida hasta 2070 para que el Gobierno la apruebe en otoño próximo, por lo que el depósito permanente de residuos nucleares podría empezar a operar antes de finales de este año.

Este pionero almacén geológico profundo (AGP), bautizado como ‘Onkalo’ (cavidad en finés), está ubicado junto a la central nuclear de Olkiluoto, en el oeste de Finlandia, y tiene capacidad para albergar los residuos producidos por los cinco reactores atómicos del país durante un siglo -unas 6.500 toneladas- a más de 400 metros de profundidad.

Objetivo: contener la radiación durante 100.000 años

Las obras de construcción de este faraónico proyecto, gestionado por la empresa Posiva, han durado más de dos décadas y han tenido un coste de unos 1.000 millones de euros (1.150 millones de dólares al cambio actual).

Posiva es propiedad de las dos compañías eléctricas finlandesas que producen energía nuclear, Teollisuuden Voima (TVO), con un 60 % de las acciones, y Fortum, con el 40 % restante.

Posiva eligió el emplazamiento de ‘Onkalo’ por motivos de seguridad, ya que el lecho rocoso donde está excavado goza de una alta impermeabilidad, gran estabilidad geológica y apenas existe actividad sísmica.

Además de contar con varios kilómetros de túneles y galerías, este AGP dispone de una planta de encapsulado totalmente automatizada para evitar la exposición de los trabajadores a la radiactividad de las barras de combustible nuclear gastado durante la fase de envasado de los residuos.

En esta planta el combustible será encapsulado en contenedores de hierro fundido recubiertos por una gruesa capa de cobre anticorrosión y colocados en agujeros de deposición a 433 metros de profundidad, que serán luego sellados con arcilla de bentonita.

Según la compañía finlandesa, una vez depositados en su emplazamiento definitivo, este sistema de sellado y unos pocos metros de roca madre serán suficientes para contener por completo la radiación liberada por el combustible gastado durante al menos 100.000 años. EFE

jg/rz/llb