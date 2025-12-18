LVMH nombra a la italiana Laura Burdese como nueva consejera delegada de Bvlgari

París, 18 dic (EFE).- El conglomerado francés de empresas de lujo LVMH anunció este jueves el nombramiento de la italiana Laura Burdese como nueva consejera delegada de la marca Bvlgari, que se hará efectivo a partir del próximo 1 de julio.

«Laura Burdese lleva casi 10 años en el grupo LVMH, donde comenzó como directora general de Acqua di Parma, antes de incorporarse a Bvlgari en 2022 como directora de marketing. Tras liderar la transformación y la mejora de la marca en los últimos años, fue ascendida a directora general adjunta en julio de 2024», detalló la empresa matriz en un comunicado.

En su nuevo puesto, Burdese reemplazará a Jean-Christophe Babin, quien ejerció como consejero delegado durante los últimos 12 años.

Fue una etapa en la que consiguió, según LVMH, consolidar «el atractivo y el crecimiento sostenible» de la marca de joyas y artículos de lujo italiana.

«Bajo su liderazgo, la casa experimentó una profunda transformación, recuperando su posición única como joyero romano por excelencia», precisó el comunicado sobre Babin, que seguirá presidiendo la junta directiva y continuará al frente de la división de hoteles de Bvlgari y de la fundación homónima. EFE

