Málaga se queda fuera de la carrera para ser sede de la Autoridad Aduanera Europea

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Bruselas, 25 mar (EFE).- Málaga se quedó este miércoles fuera de la carrera para ser la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea después de que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea seleccionaran a las ciudades de Lille (Francia) y Roma como finalistas, dijeron fuentes diplomáticas y parlamentarias.

Málaga era una de las nueve ciudades que optaban a acoger esta nueva institución europea junto a Roma (Italia), Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Lieja (Bélgica), Bucarest (Rumanía) y Zagreb (Croacia).

Antes de la fase final del proceso de selección, tanto el Consejo de la Unión Europea como el Parlamento Europeo debían seleccionar a sus finalistas y ambas han optado por Lille y Roma, por lo que el resto han quedado eliminadas.

Las ciudades italiana y francesa compiten ahora en un voto final para determinar quién es la elegida, que se anunciará este mismo miércoles.

Esta agencia de nueva creación tendrá como labor coordinar la acción aduanera y «apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la UE», parte clave de las iniciativas para la gran reforma de las aduanas comunitarias que está a punto de concluirse tras varios años de negociaciones.

El objetivo de la reforma es que la Unión Europea esté mejor preparada para hacer frente a la importante presión derivada del aumento de los flujos comerciales, los sistemas nacionales fragmentados, el rápido aumento del comercio electrónico y las realidades geopolíticas en evolución, explicó el Consejo en un comunicado. EFE

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