Márquez abordó con la vicepresidenta de Ghana el acercamiento de Colombia a África

Nairobi, 12 dic (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se reunió con su homóloga de Ghana, Naana Jane Opoku-Agyemang, con quien abordó la política de acercamiento del país sudamericano a África.

«Colombia tiene una decisión de extender su política exterior a partir del fortalecimiento de sus relaciones con el continente africano», afirmó Márquez durante la reunión bilateral con la vicepresidenta ghanesa este jueves en Accra, la capital del país de África occidental.

«Sabemos que Ghana, como Colombia, lidera la posibilidad de la reconexión con los afrodescendientes a partir de una agenda de reparaciones históricas», manifestó la mandataria, según informó la Vicepresidencia de Colombia la pasada noche en la red social X.

Márquez, primera mujer afrodescendiente que ejerce de vicepresidenta en el país latinoamericano, enfatizó que Colombia «quiere ser la puerta de entrada para el continente africano en América Latina».

Y aseguró que los intercambios de conocimientos entre ambos pueblos «van a posibilitar mejores oportunidades para la juventud».

Por su parte, la vicepresidenta ghanesa destacó el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) como una puerta de acceso estratégico para las empresas colombianas que buscan acceder al mercado único emergente de África, con una población de 1.300 millones de personas.

«Ghana está lista para ser la puerta de entrada natural de Colombia a este vasto mercado», dijo Opoku-Agyemang, al identificar la agricultura, la innovación digital, la resiliencia climática y la inversión comercial como áreas prometedoras de colaboración, según informó este viernes la Presidencia de Ghana en un comunicado.

La mandataria ghanesa añadió que una mejor conectividad aérea y marítima entre ambos países sería esencial para aprovechar este potencial.

La reunión concluyó con la firma de un memorando de entendimiento entre la Academia Diplomática de Colombia y el Instituto del Servicio Exterior de Ghana, que formaliza la cooperación académica y los intercambios institucionales entre los organismos de formación diplomática de ambos países.

La vicepresidenta colombiana se reunió también este jueves con representantes de la Asociación de Universidades Africanas, con sede en Accra, una institución clave en integración académica y científica en el continente.

«Queremos que este acercamiento con África sea amplio y profundo; que abra caminos para el intercambio académico, cultural y científico, y que conecte a nuestras juventudes y comunidades educativas de manera directa, constante y transformadora», indicó.

Márquez inició este lunes en Togo una gira oficial por África que incluye paradas en Ghana, Senegal y Benín.

El viaje, el cuarto que hace Márquez a África, se encuadra en la estrategia Colombia-África 2022-2026.

El objetivo de la visita, que finalizará el 17 de este mes, es «fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental mediante el impulso de relaciones bilaterales y regionales», señaló la oficina de la vicepresidenta. EFE

