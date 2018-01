Derechos de autor

Más "fácil", el pasaporte suizo para nietos de inmigrantes Patricia Islas con ATS 18 de enero de 2018 - 10:08 Los nietos de inmigrantes podrán obtener el pasaporte suizo de modo más simplificado que el proceso ordinario. Esto en todos los cantones del país a partir del 15 de febrero próximo. Atención: medida transitoria para los nietos de 26 a 35 años de edad. El miércoles (17.01), el Ejecutivo de Suiza decidió la fecha de entrada en vigor de la reforma que abre la naturalización facilitada a los extranjeros de la tercera generación, es decir los nietos de aquellos inmigrantes que llegaron como fuerza laboral en Suiza algunas décadas atrás. En la actualidad, los 26 cantones de Suiza son libres de incluir en su legislación procedimientos para la naturalización de extranjeros de tercera generación. Dieciséis de ellos, entre ellos Berna, Friburgo, Ginebra, Jura, Neuchâtel y Vaud han establecido criterios al respecto, pero con la nueva legislación se introduce una regla uniforme para toda Suiza. Las nuevas reglas se derivan de la iniciativa de la legisladora socialista Ada Marra (PS/Vaud) que tuvo por meta, justamente, establecer una reglamentación uniforme a nivel nacional. El pueblo aceptó su propuesta por 60,4% de los votos el 12 de febrero de 2017, y este miércoles 18 de enero de 2018, el Gobierno de Suiza estableció la fecha de introducción de los cambios: 15 de febrero de este mismo año. Legislación "facilitada", todavía muy estricta No cualquiera que viva con su familia podrá obtener el pasaporte suizo. Para obtener la naturalización, el candidato debe cumplir los siguientes requisitos: -haber nacido en Suiza, -tener un permiso de residencia, tipo C -haber completado al menos 5 años de escolaridad obligatoria en Suiza Estos dos últimos criterios también deben haber sido cumplidos por al menos uno de sus padres. Además, ese progenitor/a debe haber vivido en Suiza durante al menos 10 años. Y al menos uno de los abuelos debe haber nacido en Suiza o haber tenido un derecho de residencia creíble (debe comprobar su estancia en Suiza). Los años de residencia en Suiza entre los 8 y los 18 años de edad, valen el doble en este conteo, y la duración mínima de la estancia es de seis años. Solicitud, antes de los 25 años Ningún candidato podrá presentar su solicitud después de los 25 años de edad. Esto, para evitar que los posibles candidatos eviten las obligaciones del servicio militar helvético. Como medida transitoria a esta restricción, los nietos de inmigrantes entre 26 y 35 años de edad, a partir del 15 de febrero de 2018 tendrán cinco años para presentar una petición, es decir, el plazo para ellos concluirá en febrero de 2023. Una buena integración también será crucial para recibir la nacionalidad helvética. Los solicitantes deben respetar el orden público y la seguridad y los valores de la Constitución, participar en la vida económica o adquirir formación (escolarización para obtener un título profesional u oficio) y trabajar para la integración de sus familias. No deben poner en peligro la seguridad interior o exterior de Suiza. Cerca de 25 000 jóvenes podrán, si lo desean, solicitar la naturalización facilitada. Según el profesor Philippe Wanner de la Universidad de Ginebra unos 2 200 extranjeros que viven en Suiza podrían cada año elegir este proceso simplificado. Los potenciales beneficiados son, principalmente jóvenes de Italia, Turquía y los Balcanes y, por supuesto, en menor medida, los españoles. A partir del 15 de febrero, se podrá solicitar el formulario necesario para presentar la solicitud de naturalización a la Secretaría de Estado de Migración, via esta dirección e-mail ch@sem.admin.ch, o a las autoridades de su municipio. En Suiza no existe, evidentemente, la nacionalización automática de los extranjeros nacidos en suelo helvético. En el siguiente gráfico se puede observar el origen de la población extranjera en Suiza, el 80% procede de un país europeo: Este nueva posibilidad de obtener el pasaporte suizo para los jóvenes extranjeros de la tercera generación de familias inmigrantes que viven en Suiza se suma al cuadro posible para la "naturalización facilitada" para esposos o esposas de suizos/as y para los hijos de suizos que por alguna razón no tienen la nacionalidad helvética. Para los demás casos, se requiere iniciar el procedimiento "ordinario" para la naturalización, con condiciones más exigentes. En los círculos de las comunidades inmigrantes existe interés de obtener el pasaporte suizo, pero, para muchos, no es una prioridad. La única diferencia de permanecer con el permiso de estancia permanente u obtener la nacionalidad suiza, argumentan algunos, es la participación política. En Suiza, solo en contadas comunas se permite emitir el voto en asuntos locales a los extranjeros.