Más allá de las franquicias: el arte independiente encuentra su escenario en la Comic-Con

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 26 jul (EFE).- La Comic-Con de San Diego representa una enorme plataforma comercial para grandes estudios, editoriales y marcas como Marvel o Bandai, pero para cientos de artistas, escritores e ilustradores independientes también constituye una oportunidad clave para dar a conocer su trabajo y establecer un contacto directo con sus seguidores.

A un costado de los espectaculares estands de Hollywood y de los gigantes del coleccionismo se encuentra el Artist Alley (Callejón de los Artistas), un pasillo de puntos de exhibición más modestos donde veteranos y nuevos talentos muestran y venden ilustraciones, cómics, novelas gráficas y obras originales, manteniendo viva una parte fundamental del espíritu con el que nació la convención hace más de medio siglo.

Para Curt Merlo, ilustrador de California y creador de Gunk Comics, el Artist Alley representa una oportunidad para conectar cara a cara con personas interesadas en su trabajo, algo que considera cada vez más difícil en una época en la que los algoritmos de las redes sociales determinan la visibilidad de los creadores independientes.

«Aquí pueden conocerme, podemos hablar y no hay una separación entre el arte y la persona que lo compra; están conociendo, básicamente, el proceso», explica Merlo en declaraciones a EFE.

El artista, que define su estética como de terror vintage, cree que el atractivo del callejón radica en la libertad creativa que ofrece. A diferencia de las grandes marcas, que «juegan a lo seguro» reciclando fórmulas que ya funcionaron, él puede explorar ideas arriesgadas o incluso extrañas y, asegura, eso es precisamente lo que atrae al público.

«Obviamente hay un millón de cosas para ver, pero la gente quiere dedicar su tiempo y, honestamente, su dinero a este lugar, y eso es lo que nos permite seguir haciendo arte», añade.

Inspiración de doble vía

La inspiración no solo la encuentra el público. Los propios expositores, como la escritora e ilustradora Naomi Van Doren, que ha participado en la convención durante los últimos cinco años, aseguran que una de las razones por las que disfrutan del Artist Alley es la oportunidad de conocer el trabajo de otros creadores, aprender de sus técnicas y descubrir las historias detrás de cada obra.

«Es una mezcla maravillosa de trayectorias. Hay artistas de todas partes del mundo, así como diferentes estilos de arte y distintos recorridos dentro de la industria», dice la autora de ‘Anira and the Spirit of Magic’.

Entre los pasillos conviven pinturas, ilustraciones, pegatinas, pines y cómics independientes con reinterpretaciones de animes, superhéroes y otros iconos de la cultura popular, siempre con el sello creativo de cada artista.

Un público fiel

La experiencia de Lea Seidman Hernández refleja otro lado del Artist Alley: el de los creadores que han pasado por las grandes editoriales y encuentran en este espacio una conexión más directa con su público.

La ilustradora trabajó para gigantes del cómic como DC en ‘Teen Titans GO!’ y actualmente desarrolla su carrera como artista independiente, con personajes propios como la gatita bruja Charmaine y su acompañante Cosmo.

Desde su perspectiva, el Artist Alley atrae a un público muy específico.

«La gente que viene y compra arte de artistas independientes viene precisamente a eso: a descubrir obras originales y nuevas interpretaciones del trabajo de otros artistas», comenta a EFE.

Bridie Morris, una escritora neoyorquina de 25 años aficionada a la literatura fantástica, lleva una década asistiendo a la Comic-Con de San Diego y asegura que el Artist Alley es su parte favorita de la convención porque le permite conocer de cerca a los artistas y adquirir obras originales.

El año pasado descubrió las ilustraciones de Van Doren y, desde entonces, sigue su trabajo. En esta edición regresó a su estand y adquirió una ilustración de una biblioteca enclavada en un bosque habitado por dragones.

«Me encanta pasear por aquí y llevarme arte que se verá hermoso en mis paredes. Además, también me inspira como escritora», explica a EFE.

Para Morris, apoyar a los artistas independientes también implica apostar por la creatividad humana. «Definitivamente es mejor que apoyar la basura que produce la inteligencia artificial», sentencia. EFE

aaca/rcf