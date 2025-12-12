Más competencia aumentaría el PIB de América Latina y el Caribe en un 11%, según el BID

afp_tickers

2 minutos

Promover la competencia en todos los sectores económicos aumentaría el Producto Interior Bruto de América Latina y el Caribe en un 11%, y reduciría la desigualdad en un 6%, según un estudio del BID publicado este jueves.

«En nuestra región los mercados están altamente concentrados, aproximadamente cuatro veces más que en las economías avanzadas», declaró en videoconferencia con periodistas el economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Matías Busso.

«Los consumidores pagan precios que son alrededor de un 15% más altos que lo que se paga en economías avanzadas», añadió Busso.

«Los trabajadores se llevan a sus casas 50 centavos por cada dólar que contribuyen a sus empresas frente a 80 centavos que se llevan los trabajadores en economías avanzadas», explicó.

El estudio «Mercados y desarrollo: Cómo la competencia puede mejorar vidas» tomó unos dos años y medio de elaboración, y para crearlo el BID procesó datos de toda la región de forma novedosa para poder establecer comparativos, indicó Busso, que editó la obra.

«Cuando la competencia funciona, el sector privado puede hacer lo que mejor sabe: crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para trabajadores y consumidores», destacó el presidente del grupo BID, Ilan Goldfajn.

«Una mayor competencia induce a las empresas a producir más, contratar a un número mayor de trabajadores e incrementar sus inversiones», explican los autores del estudio.

«También promueve la formalización», es decir, el paso del trabajo informal a la contratación con plenos derechos laborales y sociales.

La región avanzó en las últimas décadas en la liberalización económica y la apertura de nuevos mercados, destacó el economista del BID. Ahora falta profundizar en la competencia a todos los niveles, explicó.

Uno ejemplo de éxito es la desregulación del mercado de la telefonía móvil.

«Hace 25 años, cuando uno compraba un teléfono celular, el dueño del número era la empresa que vendía los servicios. A lo largo del tiempo, los países fueron pasando regulaciones que aumentaba la portabilidad del número, con lo que era mucho más fácil cambiarse de proveedor», explicó Busso.

«El poder de mercado a lo largo de la cadena de suministro puede crear cuellos de botella y permitir que los grandes intermediarios paguen menos a los productores en los eslabones iniciales de la cadena de valor que lo que pagarían en un entorno más competitivo», explica el informe.

jz/dga