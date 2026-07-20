Más de 1.000 afectados por probable contaminación del agua en Macedonia del Norte

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Más de 1.000 personas recibieron tratamiento por vómitos, diarrea y dolores abdominales en Macedonia del Norte, según un hospital local, después de que se bombeara agua de un río potencialmente contaminado para abastecer una red de agua potable.

Aunque el hospital de la ciudad de Gostivar, a unos 50 kilómetros al suroeste de la capital, Skopie, no confirmó una causa directa, indicó que durante los últimos cuatro días atendió a un gran número de personas con síntomas de intoxicación.

La policía investiga la causa exacta del posible envenenamiento y considera que la empresa municipal de distribución de agua podría haber intentado obtener suministro de un curso de agua.

«Esta actividad probablemente se llevó a cabo para aumentar la presión de la red debido a una escasez, lo que amenaza directamente la salud de los ciudadanos de Gostivar», declaró la policía en un comunicado.

Las autoridades prohibieron temporalmente el consumo de agua del grifo, mientras que el hospital reforzó su personal.

El Ministerio del Interior indicó que trabaja para «esclarecer completamente el caso debido a las sospechas de un delito de contaminación del agua potable».

Actualmente se están realizando análisis del agua de la red y se espera que los resultados estén disponibles en un plazo de 48 horas.

dd/al/bg/mab