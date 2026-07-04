Más de 1.000 bomberos combaten un incendio forestal en Portugal

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Más de 1.000 bomberos siguen combatiendo este sábado un incendio forestal en el norte de Portugal que ha arrasado más de 10.000 hectáreas desde el jueves y causado al menos nueve heridos, según los servicios de emergencia.

De acuerdo a la Autoridad Nacional de Protección Civil, más de 1.100 bomberos combaten las llamas, con el apoyo de unos 380 vehículos y ocho aviones o helicópteros.

También participa una unidad militar española, en respuesta a la solicitud presentada el día anterior por el gobierno portugués, que activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener estos refuerzos, así como aviones adicionales de extinción de incendios.

Según un balance facilitado el viernes por la noche por la Protección Civil portuguesa, el incendio, declarado en el municipio de Vouzela, en el distrito de Viseu, quemó una superficie estimada de unas 10.000 hectáreas.

Afectado por una intensa ola de calor, Portugal afronta sus primeros grandes incendios forestales del verano. Hasta ahora se registran nueve heridos, dos de ellos graves.

Debido a un tiempo «muy caluroso y seco», con temperaturas que podrían alcanzar localmente los 44 °C, el servicio meteorológico portugués declaró este sábado la alerta roja en 13 de los 18 distritos del país.

Este nivel máximo de alerta se mantendrá el domingo en siete regiones del centro y del sur del país.

Golpeado por incendios forestales cada verano, Portugal sigue marcado por los devastadores incendios que se cobraron más de cien vidas en 2017.

La península ibérica está especialmente expuesta a los efectos del cambio climático, responsable de olas de calor más frecuentes y de sequías prolongadas.

Portugal registró el año pasado su verano más caluroso desde 1931.

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