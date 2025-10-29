Más de 1.000 incidencias registradas en Portugal por las fuertes lluvias

Lisboa, 29 oct (EFE).- Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Portugal llevaron a notificar 1.043 incidencias, relacionadas en su mayoría con inundaciones urbanas en Lisboa y regiones aledañas, informó este miércoles a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

El oficial de operaciones de la ANEPC, Elísio Pereira, explicó este miércoles en declaraciones a EFE que, pese a todas estas incidencias, ocurridas entre las 13.00 hora local (misma hora GMT) del martes y las 10.00 de hoy, no tienen registro de heridos ni de personas que necesitaran ser evacuadas.

Las intervenciones se concentraron «la mayoría» en el área metropolitana de Lisboa, en la vecina península de Setúbal y en el Ribatejo.

Las inundaciones fueron registradas principalmente en las ciudades, donde provocaron daños en vehículos y en mobiliario urbano, según Pereira, que precisó que se debieron principalmente a un funcionamiento insuficiente de los sistemas de drenaje, por falta de limpieza o por acumulación de residuos.

El oficial aseguró que las condiciones meteorológicas están mejorando este miércoles, aunque podría haber «algunas alteraciones» el fin de semana.

Ante las precipitaciones que se esperaban para estas pasadas horas, la ANEPC emitió ayer un aviso a la población en el que explicó que existía el riesgo de inundaciones en zonas urbanas, el desbordamiento de cursos de agua, ríos y arroyos e inestabilidad en laderas. EFE

