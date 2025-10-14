Más de 1.000 policías resguardarán llegada de Felipe VI al Congreso de la Lengua en Perú

Arequipa (Perú), 14 oct (EFE).- Un gran dispositivo de más de 1.000 agentes policiales vigilarán la tarde de este martes la llegada del rey de España, Felipe VI, a la ciudad peruana de Arequipa, donde esta semana se celebra el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que reúne a diversas autoridades y expertos en filología.

El general policial Olger Benavides detalló que la llegada de Felipe VI está prevista para las 16.15 hora local (21.15 GMT) y que, para garantizar su seguridad, la Policía Nacional ha implementado un dispositivo especial y ha cortado la circulación en gran parte del centro histórico.

El plan resguardará la propia Plaza de Armas de la ciudad y otros puntos estratégicos donde se desarrollarán las actividades del congreso.

“El plan ya está en ejecución en distintos espacios donde se desarrollan actividades del congreso. La seguridad para la llegada del rey está plenamente establecida”, precisó Benavides.

Agregó que las unidades desplegadas cuentan con un refuerzo de agentes llegados desde Lima y las regiones cercanas de Moquegua y Tacna. También han incluido la participación de unidades especializadas como Seguridad del Estado, la unidad SWAT y el grupo canino.

Además del cierre de vías, la PNP ha restringido el acceso de vehículos al perímetro de la Plaza de Armas durante toda la semana y el acceso peatonal también estará limitado durante el martes.

«Estas disposiciones buscan garantizar un entorno seguro no solo para la comitiva internacional, sino también para los asistentes a los distintos eventos del Congreso de la Lengua», dijo el jefe policial.

Benavides también se refirió a las posibles protestas ciudadanas antigubernamentales que están convocadas en varios puntos del país andino y detalló que se reforzaron los anillos de seguridad y se monitorean posibles puntos de concentración de manifestantes.

Llegada del rey

El rey llegará alrededor de las 16.15 al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa, que acoge por primera vez en Perú este evento.

Poco después, está previsto que realice una visita privada a la Casa Museo Mario Vargas Llosa, que se inaugura con motivo de la décima edición del CILE.

Este miércoles, Felipe VI presidirá la inauguración oficial del congreso junto al presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, que asumió la banda presidencial la noche del viernes tras la destitución exprés por parte del Parlamento de la exmandataria Dina Boluarte.

En la solemne sesión inaugural participarán el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, entre otras autoridades y expertos. EFE

pbc/mmr/psh