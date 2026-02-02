Más de 1.100 distritos de Perú están en riesgo de ser afectados por fuertes lluvias

3 minutos

Lima, 2 feb (EFE).- Más de 1.100 distritos de la costa, sierra y selva de Perú están en riesgo de ser afectados por deslizamientos, huaicos (aludes) y otro tipo de movimientos en masa que se pueden presentar en los próximos días ante la caída de lluvias de diversa intensidad, informaron este lunes fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) detalló en un comunicado que 968 distritos de la sierra y costa norte pueden ser afectados por el fenómeno meteorológico, de acuerdo con el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Este panorama fue proyectado ante el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que anunció que en esas zonas del país se presentarán lluvias de moderada intensidad entre este martes y miércoles.

De acuerdo con la información, el departamento sureño de Ayacucho presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 86; seguido por Cajamarca, con 81; Huancavelica, con 68; Áncash, con 62; Apurímac, con 49; Huánuco, con 41; y Cusco, con 33.

Además, Amazonas tiene 27 distritos en riesgo muy alto; Junín 24; Piura, 18; Arequipa, 17; Lima, 14; Pasco, 13; Puno, 10; Lambayeque, 3; y La Libertad, Moquegua y Tacna, 1, en cada caso.

El reporte agregó que otras 419 jurisdicciones de esas mismas regiones, además de Tumbes, se encuentran en riesgo alto.

En otro boletín, el Indeci alertó que 137 distritos de la selva amazónica peruana también están en riesgo de verse afectados por deslizamientos y huaicos por las lluvias de moderada a fuerte intensidad que han sido pronosticadas por el Senamhi.

El escenario de riesgo elaborado por el Cenepred indicó que el departamento de San Martín presenta 11 distritos en riesgo muy alto; seguido de Ayacucho, con 6; Amazonas y Huánuco, con 4 cada uno; Cajamarca y Pasco, con 3 cada uno; y Junín y Puno, con 2 cada uno.

Otras 102 jurisdicciones de esas mismas regiones, además de zonas selváticas de Cusco, Loreto y Ucayali, se encuentran en riesgo alto.

Ante esta situación, el Indeci pidió a los gobiernos locales y regionales que revisen que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de emergencia.

También recomendó a la población proteger y reforzar los tejados de sus viviendas y establecer un sistema de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), supervisa los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico. EFE

