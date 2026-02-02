Más de 1.100 distritos de Perú están en riesgo de verse afectados por fuertes lluvias

2 minutos

Lima, 2 feb (EFE).- Más de 1.100 distritos de la costa, sierra y selva de Perú están en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos (aludes) y otro tipo de movimientos en masa que se pueden presentar en los próximos días ante la caída de lluvias de diversa intensidad, informan este lunes fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha detallado en un comunicado que 968 distritos de la sierra y costa norte pueden ser afectados por el fenómeno meteorológico, conforme al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Este escenario ha sido proyectado ante el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que anuncia que en esas zonas del país se presentarán lluvias de moderada intensidad entre este martes y miércoles.

De acuerdo con la información, el departamento sureño de Ayacucho presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto. Además, Amazonas tiene 27 distritos en riesgo muy alto.

El comunicado agrega que otras 419 jurisdicciones de esas mismas regiones, además de Tumbes, se encuentran en riesgo alto.

En otro boletín, el Indeci alerta de que 137 distritos de la selva amazónica peruana también están en riesgo de verse afectados por deslizamientos y huaicos por las lluvias de moderada a fuerte intensidad que han sido pronosticadas por el Senamhi.

El escenario de riesgo elaborado por el Cenepred indica que el departamento de San Martín presenta 11 distritos en riesgo muy alto; seguido de Ayacucho, con 6; Amazonas y Huánuco, con 4 cada uno; Cajamarca y Pasco, con 3 cada uno; y Junín y Puno, con 2 cada uno.

Otras 102 jurisdicciones de esas mismas regiones, además de zonas selváticas de Cuzco, Loreto y Ucayali, se encuentran en riesgo alto.

Ante esta situación, el Indeci ha pedido a los gobiernos locales y regionales que revisen que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de emergencia.

Asimismo recomienda a la población proteger y reforzar los tejados de sus viviendas y establecer un sistema de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci asegura que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), supervisa los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico. EFE

dub/icn