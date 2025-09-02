The Swiss voice in the world since 1935

Más de 1.100 muertos y 3.200 heridos por el terremoto en Afganistán, según Media Luna Roja

Asadabad (Afganistán), 2 sep (EFE).- Al menos 1.124 personas murieron y 3.251 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, informó este martes la Media Luna Roja Afgana.

La organización detalló en la red social X que el epicentro se localizó en la provincia de Kunar y que el sismo provocó graves pérdidas humanas y materiales en distritos como Nurgal, Sawkay, Watapur y Manugai, además de áreas de Laghman y Nangarhar.

Según la entidad, «muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros» y «las labores de rescate continúan». EFE

