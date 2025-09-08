Más de 1.300 migrantes, 147 de ellos menores, abarrotan el centro de acogida de Lampedusa

Roma, 8 sep (EFE).- El centro de acogida de Lampedusa (sur) alberga este miércoles a más de 1.300 migrantes, de los cuales 147 son menores no acompañados, tras la llegada de cinco nuevas embarcaciones precarias a la isla italiana, donde han aumentado los desembarcos en los últimos días por el buen tiempo.

En las últimas pateras llegadas a Lampedusa esta madrugada viajaban 294 migrantes: cuatro embarcaciones fueron rescatadas por patrulleras de la Capitanía del Puerto, la Guardia de Finanzas y Frontex, mientras que otra embarcación llegó directamente a la isla.

En esta última nave, de 10 metros, viajaban con 52 personas a bordo –entre ellas 14 mujeres y 24 menores, de nacionalidad libia, sudanesa, palestina, argelina y egipcia– fue interceptada a su llegada a la Cala Croce por los carabineros (policía militarizada) poco antes del amanecer.

Los migrantes relataron haber partido desde Abi Kammash, en Libia, pagando entre 1.500 y 4.000 euros, dependiendo de su nacionalidad. El mismo puerto de salida –así como los de Zauiya y Zuwara– fue utilizado por los otros grupos, compuestos por entre 45 y 74 personas, según los medios locales.

Todos fueron llevados al centro de acogida, con capacidad para hasta unos 400 y donde actualmente hay 1.322 migrantes, incluidos 147 menores no acompañados, que se prevé que comiencen a ser trasladados en ferri a otras localidades sicilianas para liberar el recinto ante nuevos desembarcos.

Este domingo, en un periodo de 24 horas, se produjeron 11 desembarcos, con 615 personas llegadas a Lampedusa, mientras que otras 75 desembarcaron en Pozzallo (Sicilia) tras ser rescatados por el barco Aurora de Sea Watch.

Con el buen tiempo han aumentado en los últimos días las llegadas de los migrantes a las costas italianas. En lo que va de año, según datos actualizados este lunes por ministerio del Interior de Italia, han desembarcado 43.947 personas respecto a las 43.371 del mismo periodo del año pasado, pero muy lejos de las 115.303 que lo hicieron en 2023. EFE

