Más de 1.500 excursionistas rescatados tras quedar atrapados por nevadas intensas en Nepal

2 minutos

Katmandú, 29 oct (EFE).- Más de 1.500 excursionistas, entre ellos unos 200 extranjeros, fueron rescatados en el norte de Nepal después de quedar atrapados por fuertes nevadas en el distrito de Manang, cerca de la frontera con China, informó este miércoles el Ejército nepalí.

Los senderistas quedaron varados desde el martes por la mañana, cuando la nieve bloqueó los caminos a altitudes de entre 4.000 y 5.000 metros, precisó a EFE el portavoz militar, brigadier general Raja Ram Basnet.

«Las labores de rescate se realizaron en coordinación con las autoridades locales, la Fuerza de Policía Armada, la Policía de Nepal y los residentes de la zona (…) Hasta el momento, más de 1.500 personas han sido evacuadas», explicó Basnet.

Indicó también que no se han recibido reportes de excursionistas atrapados en otras regiones de montaña, aunque el Ejército permanece en alerta.

En un incidente separado, un helicóptero de la compañía Altitude Air se accidentó este miércoles por la mañana en Lobuche, cerca del campamento base del Everest, sin causar víctimas.

«El helicóptero había despegado de Lukla para recoger a turistas extranjeros alrededor de las 7:43 horas, pero se deslizó sobre la nieve al intentar aterrizar en el helipuerto de Lobuche», señaló el portavoz militar.

Las operaciones aéreas de rescate continúan en la región del Everest debido a las intensas nevadas.

La División de Pronósticos Meteorológicos emitió el martes por la noche un boletín especial que advertía de posibles efectos severos del ciclón Montha entre el martes y el miércoles. El fenómeno, que ha causado daños en varias zonas de la India, se prevé que provoque fuertes lluvias en amplias áreas de Nepal.

A comienzos de octubre, un sistema meteorológico similar dejó más de 50 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados en el país debido a inundaciones y deslizamientos de tierra. EFE

