Más de 1.700 bomberos desplegados en Portugal en día sin grandes incendios activos

Lisboa, 25 ago (EFE).- Más de 1.700 efectivos, 563 vehículos y un medio aéreo están desplegados este lunes en Portugal para combatir 32 incendios rurales tras un fin de semana en el que se dominaron todos los grandes fuegos activos.

Según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, en el gran incendio que se originó el 13 de agosto en la localidad de Arganil (distrito de Coimbra) y que fue dado como «dominado» el domingo hay actualmente 988 bomberos y 326 medios terrestres.

Permanece en «fase de resolución», es decir, que todavía hay zonas con llamas dentro del perímetro controlado, que según la ANEPC ronda los 290 kilómetros.

También fue dominado el incendio que comenzó en la tarde de ayer en el concejo de Sabrosa, en el norte, que activó las alertas al aproximarse a dos aldeas.

«En fase de resolución», mantiene en el terreno a 236 efectivos, 72 vehículos y un medio aéreo.

Los dos incendios que comenzaron el sábado en el municipio de Pedrógão Grande continúan en fase de brasas, con 300 bomberos y 100 vehículos en el lugar.

Pese a que no hay grandes incendios activos, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) indicó que más de 40 municipios, concentrados en las regiones Centro y Norte y varios de ellos fronterizos con España, se encuentran hoy en riesgo «máximo » de incendio.

La ola de incendios que asola el país este verano ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que murió este sábado a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

