Más de 1.700 evacuados por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

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Tras una potente erupción, el volcán de Fuego de Guatemala obligó a evacuar este martes a por lo menos 1.700 pobladores en las aldeas cercanas al cráter y a declarar la alerta máxima en esta zona expuesta a la caída de ceniza.

El volcán más activo de Centroamérica -a 35 km de la capital guatemalteca- empezó una fase eruptiva el lunes y aumentó su actividad en la noche con expulsión de lava y grandes columnas de gases y ceniza.

Tanto la incandescencia como la fumarola se redujeron la tarde del martes, pero el fenómeno obligó a nuevas evacuaciones y las autoridades han dispuesto de cinco albergues para los residentes.

«Ya nos acostumbramos a tener el volcán siempre activo, pero ahora sí fue demasiado», declaró a la AFP Sonia Vásquez, de 50 años, en uno de los refugios adonde llegó desde el poblado El Porvenir.

En las próximas horas «el comportamiento puede seguir igual o cambiar, pero no va a cortarse de la noche a la mañana», explicó Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Vulcanología.

«El volcán está en una de las fases explosivas más críticas» con ríos de lodo, piedras calientes, gases y ceniza, añadió.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta roja, de máxima peligrosidad, en tres departamentos aledaños al macizo de 3.763 metros de altura.

Cerca de 1,6 millones de personas viven en el área comprendida por Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

Según la secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, unas 29.000 personas están expuestas directamente a la caída de ceniza, por lo que es necesario evacuar el área.

Ogaldes pidió a los lugareños usar mascarilla y cubrir los depósitos de agua y alimentos para evitar la contaminación.

– «Salimos corriendo» –

Al menos 500 pobladores de El Porvenir y Las Lajitas fueron llevados en autobuses a un salón comunal del centro urbano del municipio de San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo.

El aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala se mantiene operativo y fue reabierta una carretera que conduce a Antigua, principal destino turístico del país.

Alejandro García, otro habitante de El Porvenir, relató a la AFP que el volcán amaneció muy activo y «en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar».

«Salimos corriendo con miedo» al ver la lava descendiendo por las laderas, relató.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón de San Juan Alotenango. Muchos salieron de sus viviendas con un poco de ropa y alimentos.

Los pobladores recuerdan la fuerte erupción del 3 de junio de 2018, que arrasó una comunidad y dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos.

La Conred mantiene la alerta anaranjada a nivel nacional, previa a la roja, para que todas las instituciones estatales estén preparadas.

Las clases escolares fueron suspendidas en comunidades de tres municipios cercanos al coloso.

«Si hubiera posibilidades de cambiar de casa pues estaría mejor, porque está uno con ese miedo de que como el volcán no avisa en el rato menos pensado empieza a hacer erupción», dijo en el refugio de Alotenango Lidia Ortiz, de 40 años.

– Caída de ceniza –

Los vulcanólogos explicaron que el lunes se generó una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter y que la columna de ceniza superó los 7.000 metros.

Además, avisaron sobre la dispersión de ceniza a alturas de entre 5.000 y 6.000 metros que se desplazan a distancias de hasta 130 km hacia el oeste. Este material suele ser muy dañino para la salud, los cultivos y los animales.

Las más recientes fases eruptivas del volcán de Fuego ocurrieron en febrero pasado y en junio de 2025, lo que obligó a evacuar a unas 800 personas.

En 1932 otra erupción lanzó cenizas que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).

El volcán de Fuego es uno de los tres activos del país, junto al Pacaya (sur) y el Santiaguito (oeste).

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