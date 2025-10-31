Más de 10.000 ecuatorianos en Venezuela y Cuba no podrán votar en el referéndum

Guayaquil (Ecuador), 31 oct (EFE).- Un total de 10.221 ecuatorianos residentes en Venezuela y Cuba no podrán votar en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre debido a problemas técnicos y diplomáticos, según explicó este viernes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

El pleno del CNE aprobó el pasado 21 de octubre un informe en el que se detalla que en La Habana y Santa Clara, en Cuba, se presenta «una situación de iliquidez bancaria y problemas en el suministro de electricidad, conectividad y transporte», lo que impide garantizar que «los recursos enviados desde el Ecuador puedan ser retirados o transferidos para la organización del proceso electoral».

Por lo que en este país no podrán sufragar las 355 personas que están empadronadas.

Mientras que en Venezuela el tema es diplomático, ya que, de acuerdo al informe, «se ordenó el retorno inmediato de los funcionarios asignados a la Sección de Intereses del Ecuador en la Embajada de Suiza» en ese país, «ante la falta de condiciones adecuadas de seguridad».

Ecuador y Venezuela tienen las relaciones diplomáticas rotas a todo nivel a raíz del asalto policial ocurrido el 5 de abril de 2024 a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, con dos condenas en firme por corrupción y otra más impuesta en junio de este año, y al que el Gobierno mexicano le había dado asilo diplomático.

Por esta situación, los ecuatorianos empadronados en Venezuela, que ahora son 9.866, tampoco pudieron votar en las elecciones presidenciales de este año.

Atamaint explicó que en México los ecuatorianos sí podrán sufragar en las oficinas de la Sección de Intereses del Ecuador en la Embajada de Suiza en el país azteca.

Venezuela y Cuba se unen así a Nicaragua, un país donde, según Atamaint, «ya se eliminó la zona electoral».

Más de 13.9 millones de ecuatorianos están convocados a ir a las urnas el próximo 16 de noviembre, entre ellos, 471.152 que están empadronados en las tres circunscripciones del exterior, correspondientes a Latinoamérica, el Caribe y África; Canadá y Estados Unidos; y, Europa, Asia y Oceanía, donde el voto es facultativo.

Los ecuatorianos deberán decidir sobre cuatro preguntas, una de ellas relacionada con la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna, una de las mayores promesas de la campaña electoral del presidente Daniel Noboa, que logró ser reelegido en abril para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.

Las otras tres preguntas son sobre la reinstalación de bases militares extranjeras, la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas y la reducción del número de asambleístas. EFE

