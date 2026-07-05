Más de 10.700 personas permanecen evacuadas en 79 campamentos tras terremotos en Venezuela

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Caracas, 5 jul (EFE).- Un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

El informe, con corte a las 6.00 hora local (10.00 GMT) de este 5 de julio, detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14.599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos en refugios, con 6.655 personas distribuidas en 20 campamentos. De estos centros, el Gobierno aseguró que 11 se encuentran en «proceso de ampliación».

Por su parte, en Caracas, la capital del país, se han dispuesto 37 campamentos transitorios que cuentan con una capacidad total de 8.078 plazas, de las cuales 3.234 están ocupadas por afectados.

En el estado de Miranda (norte, cercano a Caracas), se mantienen operativos 22 campamentos con una capacidad instalada para 1.787 plazas, albergando de momento a 813 personas.

«Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno nacional, organismos internacionales, sectores privados y la comunidad estamos acondicionando cada instalación para garantizar espacios dignos a las familias», subrayó el ministro de Educación.

Once días después del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores se concentran este domingo en la retirada de escombros de los edificios colapsados en La Guaira, mientras las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen a medida que pasan los días y bajan notablemente las probabilidades de encontrar supervivientes.

Hasta ahora se han contabilizado al menos 2.954 fallecidos y 16.592 heridos, según los datos más recientes del Gobierno, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el 25 de junio, un día después de los seísmos. EFE

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