Más de 100 detenidos, la mayoría vietnamitas, en una redada antidrogas en el sur de Taiwán

2 minutos

Taipéi, 11 ago (EFE).- Las autoridades de Tainan, en el sur de Taiwán, detuvieron a 107 personas, en su mayoría trabajadores migrantes vietnamitas, y confiscaron más de 900 gramos de café adulterado con drogas y ketamina durante una redada en el norte de la ciudad, informó este lunes la agencia de noticias CNA.

En declaraciones recogidas por este medio, Chen Po-yu, subjefe de una comisaría local, explicó que en junio las autoridades recibieron un aviso sobre una sala de música del distrito norte de Tainan que, de forma clandestina, organizaba fiestas nocturnas para trabajadores vietnamitas.

El local, administrado por un hombre de 65 años apellidado Chou, se había convertido en una pista de baile con salas privadas y «estrictos controles de acceso para mantener fuera a los extraños», según la Policía.

Tras confirmar mediante vigilancia la presencia de drogas en el lugar, 88 agentes allanaron el establecimiento antes del amanecer del domingo y arrestaron a Chou, a un comerciante vietnamita de 25 años de apellido Tuan y a otras 105 personas.

Entre los detenidos había once trabajadores migrantes vietnamitas, la mayoría de entre 20 y 30 años, que se habían fugado de sus empleos, según la Policía.

Los agentes también incautaron más de 380.000 dólares taiwaneses (unos 12.708 dólares) en efectivo y más de 300 paquetes de café adulterado con drogas y ketamina.

Chou y Tuan fueron puestos a disposición de la Fiscalía por cargos en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos de Narcóticos, mientras que los once trabajadores prófugos quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias y el resto fueron liberados tras someterse a pruebas de orina.

Las autoridades continúan la investigación para esclarecer el origen de las drogas, según CNA. EFE

