Más de 100 naciones discuten en Nueva Delhi un nuevo orden tecnológico para la IA

Nueva Delhi, 17 feb (EFE).- La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) 2026, que se celebra en Nueva Delhi esta semana, ha tomado este martes en su segunda jornada una dimensión práctica con el lanzamiento de una serie de guías maestras para aplicar la tecnología en sectores críticos como la salud y la agricultura.

Esta convocatoria es presentada como la mayor cumbre de inteligencia artificial celebrada hasta la fecha, al desplazar el eje de la innovación desde el Atlántico hacia el corazón del Sur Global.

La nación asiática aspira a posicionarse como el gran proveedor de servicios inteligentes para el resto del planeta, estableciendo una soberanía tecnológica que reduzca la dependencia de los monopolios extranjeros.

El punto álgido de esta cumbre ocurrirá el próximo jueves, con la entrada en escena de más de 20 mandatarios y los directores ejecutivos de Silicon Valley para negociar estas nuevas reglas del juego.

Como primer paso de este liderazgo, el Gobierno indio ha lanzado un mensaje al exigir que plataformas como Meta, Google y X se sometan al marco constitucional de cada nación donde operan.

El ministro de Tecnología de la Información indio, Ashwini Vaishnaw, advirtió que las multinacionales tienen ahora un plazo estricto de 3 horas para eliminar contenidos ilegales, en una ofensiva regulatoria que ya se extiende hasta Europa y Brasil.

Esta soberanía política que defiende la India se traduce también en el lanzamiento de guías maestras para aplicar la inteligencia artificial en sectores críticos como la salud y la agricultura.

La jornada técnica busca que los 100 países participantes pasen de la teoría a la implementación real de soluciones que mejoren la vida en las zonas más remotas del planeta.

En el centro Bharat Mandapam, que ha acogido el evento en la capital, el protagonismo femenino ha marcado el ritmo con el desafío global AI by HER, destinado a premiar las innovaciones lideradas por mujeres para cerrar la brecha de género.

En paralelo, la feria tecnológica ha abierto sus puertas a 200.000 visitantes para mostrar los prototipos de 600 empresas emergentes que van desde la energía limpia hasta la robótica avanzada.

Los pasillos de la cumbre, donde delegados y científicos conviven entre el asombro y la expectativa por el impacto inminente de la tecnología, son testigos hoy del debut de robots de última generación que ya integran una intuición similar a la humana para tareas industriales y domésticas.

La expectación se traslada ahora a la jornada del miércoles, donde se espera la intervención de figuras clave como Demis Hassabis, consejero delegado de Google DeepMind, y paneles técnicos de Nvidia y Microsoft sobre infraestructuras soberanas. EFE

