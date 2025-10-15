Más de 100 personas en albergues y 14 derrumbes dejan las recientes lluvias en El Salvador

1 minuto

San Salvador, 15 oct (EFE).- El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó este miércoles de que la cifra de personas en albergues por las recientes lluvias en El Salvador asciende a más de 100, unas precipitaciones que dejaron también al menos tres personas fallecidas y 14 derrumbes «no complejos».

Amaya señaló, en una entrevista en una radio local, que las lluvias causaron daños en cuatro viviendas y tres desbordamientos de ríos.

Apuntó que «actualmente se encuentran cinco albergues activos» en los departamentos de Usulután, San Salvador y La Libertad, donde se encuentran 108 personas.

El Salvador se encuentra en alerta naranja (riesgo importante) por las lluvias, propias de la época de invierno y generadas por la influencia de bajas presiones en Centroamérica.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando López, apuntó el martes que las precipitaciones disminuirán a finales de octubre para «dar paso a frentes fríos».

En temporales y en la época de invierno, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos. EFE

