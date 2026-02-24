Más de 100 presos políticos liberados en Venezuela tras la amnistía, según ONG Foro Penal

2 minutos

(Actualiza la cifra de liberados en título y entradilla y añade información de Foro Penal)

Caracas, 24 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, confirmó este martes que ha verificado la liberación de 109 personas en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía, que entró en vigor el pasado viernes.

En su cuenta de X, el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, detalló que el Foro Penal registró 7 liberaciones el pasado viernes, 15 el sábado, 46 el domingo y 41 el lunes, al tiempo que subrayó que siguen verificando varios casos.

Otros 545 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de personas, explicó en X el director presidente de la ONG, Alfredo Romero.

Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o el régimen de presentación periódica ante tribunales.

Más temprano, el diputado opositor Stalin González llamó en X a «acatar sin excusas» la Ley de Amnistía en Venezuela y recordó que su cumplimiento «no es opcional», después de que organizaciones y familiares de presos políticos denunciaran retrasos y obstaculizaciones para concretar este beneficio.

A su juicio, de «nada sirve avanzar en el Legislativo» con la aprobación de esta ley si «no hay un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos» y, en este sentido, agregó que la amnistía «no es un adorno ni un titular», sino «una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país».

El lunes, el diputado opositor Antonio Ecarri, integrante de la comisión para el cumplimiento de la Ley de Amnistía, afirmó que solicitará investigar a los jueces que retrasen este proceso, después de que agrupaciones gremiales denunciaran que los tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir solicitudes relacionadas con el instrumento jurídico.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas, pero con medidas cautelares, y 177 presos han sido beneficiados por la Ley de Amnistía, según dijo el lunes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma. EFE

rbc/lb/llb