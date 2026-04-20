Más de 103.000 afectados y 17 fallecidos por lluvias en lo que va de año en Ecuador

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Quito, 20 abr (EFE).- Un total de 103.011 personas afectadas y 17 fallecidos dejan las lluvias en lo va de 2026 en Ecuador, país que el pasado 13 de marzo declaró la emergencia nacional con el fin de agilizar las acciones para afrontar los efectos de la temporada invernal.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el domingo se habían registrado 34 personas heridas, 30.921 viviendas afectadas y 271 destruidas, 51 puentes afectados, 33 destruidos y 63,97 kilómetros de carretera dañados.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 48.200 personas impactadas, seguida por Los Ríos (33.270), Esmeraldas (11.685), El Oro (8.884), Manabí (5.081), Loja (3.957), Santa Elena (3.559) y Chimborazo (1.388).

Según la SNGR, desde el pasado 1 de enero hasta el domingo se habían registrado 2.499 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 197 municipios y 722 parroquias (subdivisiones dentro de los municipios, urbanos o rurales).

El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) reportó este lunes sobre inundaciones debido a las fuertes precipitaciones en el sector de la comunidad San Pedro, parroquia Dayuma, en la provincia amazónica de Orellana.

Debido a las fuertes lluvias, se registró el desbordamiento del río Salado Bajo y el colapso de un sistema de alcantarillado, lo que provocó la inundación total del sector.

Adicionalmente, las entidades de emergencia reportaron varias viviendas afectadas y restricción vehicular en los kilómetros 30 y 37 de la vía Coca-Dayuma, debido a las anegaciones registradas en la zona.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja se encuentran Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. EFE

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