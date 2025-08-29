The Swiss voice in the world since 1935

Más de 110.000 damnificados y miles de casas dañadas por inundaciones en Níger

Niamey, 29 ago (EFE).- Más de 110.000 personas han sido afectadas por las inundaciones que desde julio golpean ocho regiones de Níger, con un saldo de decenas de miles de viviendas dañadas, informó el Comité Nacional de Prevención y Gestión de Inundaciones (CNPGI).

El balance actualizado tras la reunión de este jueves del CNPGI reveló que las inundaciones han afectado a 110.346 personas, pertenecientes a 15.177 hogares, repartidos en 551 barrios y aldeas de 95 comarcas.

El daño incluye un elevado número de casas deterioradas por las aguas de la temporada de lluvias que persiste en el país.

El 21 de este mes la Dirección General de Protección Civil de Níger informó de que las inundaciones habían causado la muerte de 47 personas (30 por derrumbes y 17 por ahogamiento), además de dejar 71 heridos y provocar la pérdida de 272 cabezas de ganado.

El Comité señaló después de su reunión de este jueves que hasta el 18 de agosto se había asistido a 6.577 hogares (46.957 personas), con una ayuda que consistió en 658 toneladas de cereales (mijo, sorgo, maíz y arroz).

El vicepresidente del CNPGI y ministro de Fomento, Salissou Mahaman Salissou, aseguró que se han tomado todas las medidas para garantizar que la asistencia llegue a los verdaderos beneficiarios y evitar la mala gestión.

Además de la asistencia urgente, el Comité evaluó soluciones estructurales para mitigar pérdidas humanas y daños en futuras inundaciones, entre ellas un proyecto piloto para construir casas resilientes a las condiciones climáticas, que serán destinadas principalmente a los hogares más afectados en zonas de riesgo recurrente. EFE

