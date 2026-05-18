Más de 113.000 afectados y 17 fallecidos por lluvias en lo que va de año en Ecuador

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Quito, 18 may (EFE).- Un total de 113.773 personas afectadas y 17 fallecidos dejan las lluvias en lo va de 2026 en Ecuador, país que el pasado 13 de marzo declaró la emergencia nacional con el fin de agilizar las acciones para afrontar los efectos de la temporada invernal.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este domingo se habían registrado 34.207 viviendas afectadas y 284 destruidas, 61 puentes afectados, 33 destruidos y 69,46 kilómetros de carretera dañados.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 57.150 personas impactadas, seguida por Los Ríos (33.634), Esmeraldas (12.486), El Oro (9.092), Manabí (5.843), Loja (4.086) y Santa Elena (3.575).

Según la SNGR, desde el pasado 1 de enero hasta este domingo se habían registrado 2.756 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 205 municipios y 745 parroquias (subdivisiones dentro de los municipios, urbanos o rurales).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja se encuentran Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. EFE

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