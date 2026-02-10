Más de 115.200 personas han sido desplazadas de región sudanesa de Kordofán en tres meses

El Cairo, 10 feb (EFE).- Al menos 115.223 personas se han visto desplazadas desde finales de octubre de diferentes puntos de la vasta región de Kordofán, en el suroeste de Sudán y donde se concentran los combates entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó este martes Naciones Unidas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo en su último informe que esta cifra de desplazados, registrada desde el pasado 25 de octubre, se debe principalmente al «aumento de la inseguridad» y a los choques entre los dos bandos beligerantes, que se disputan el control de esta región, que ocupa alrededor del 20 % del país.

Asimismo, los equipos de la OIM han contabilizado 81 incidentes que provocaron desplazamientos, 79 de los cuales estaban relacionados con el conflicto y los dos restantes con incendios que desplazaron a poco más de 500 personas.

La agencia de la ONU recordó que la región de Kordofán ya albergaba a más de un millón de desplazados internos en casi 2.000 puntos, principalmente en el estado de Kordofán Occidental.

Además, apuntó que alrededor del 57 % de los desplazados eran menores de edad, una cifra dos puntos porcentuales mayor a la del resto del país, mientras que el 48 % eran mujeres.

La escalada del conflicto en Kordofán tuvo lugar en octubre, cuando los paramilitares arrebataron al Ejército la localidad de Al Fasher y consolidaron su control total en la vecina región occidental de Darfur, pero incluso antes de eso los desplazados reportaron «importantes necesidades humanitarias» y falta de servicios.

De hecho, la OIM apuntó que la principal necesidad reportada entre los recién desplazados de la región de Kordofán es «la asistencia alimentaria», en un momento en el que los ataques con drones, bombardeos y ofensivas terrestres están impidiendo la llegada de asistencia a la población civil.

Desde la guerra civil iniciada en Sudán en abril de 2023, decenas de personas han muerto y más de 12 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mientras que casi el 65 % de la población requiere algún tipo de asistencia humanitaria, según la ONU. EFE

