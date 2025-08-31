The Swiss voice in the world since 1935

Más de 12.000 denuncias por desaparición en Perú hasta julio, un promedio de 51 por día

Lima, 31 ago (EFE).- Un total de 12.374 personas han sido reportadas como desaparecidas en Perú entre enero y julio de este año, de las cuales 6.463 (un 52 %) fueron ubicadas, pero un 48 % siguen sin ser localizadas, entre ellas 3.018 niños, niñas y adolescentes, según informó este domingo un medio local.

De acuerdo al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), citado por el diario La República, un promedio de 51 personas son reportadas como desaparecidas al día.

Las ciudades con mayor incidencia son Lima, la capital, con un total de 4.706 desaparecidos, la surandina Cusco con 801 y la también sureña Arequipa con 723.

Del total de desaparecidos hasta julio pasado, 7.137 casos (57,7 %) fueron mujeres y 6.437 (52 %) fueron niños, niñas y adolescentes.

En esos siete meses, las autoridades localizaron a 3.789 mujeres y a 3.419 menores de edad reportados previamente como desaparecidos.

Además, 141 desaparecidos reportados habían fallecido al ser ubicados.

Hasta julio un total de 3.348 mujeres permanecen desaparecidas, una situación que impulsó a grupos feministas como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán a promover la campaña «Búscalas, no estamos todas».

La directora de esta ong, Liz Meléndez, opinó que «el actual retroceso de derechos en el país incrementa la situación de vulnerabilidad de todas las mujeres, porque es claro el desinterés del Estado».

El ritmo de denuncias también se multiplicó en la última década, pues pasó de dos denuncias al día, entre 2005 y 2007, a un promedio de 20 denuncias diarias, entre 2021 y 2023, según las cifras de Sidpol.

No obstante, en 2024 la cifra anual de desaparecidos bajó a 17.737 casos, frente a los 18.192 casos del año anterior. EFE

