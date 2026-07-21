Más de 12.000 estudiantes y docentes colombianos afectados por el conflicto armado

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Bogotá, 21 jul (EFE).- Al menos 12.000 niños, niñas y docentes colombianos fueron afectados por la violencia de grupos armados ilegales en los primeros seis meses del año, lo que representa un ataque cada tres días, según un informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, sigla en inglés) divulgado este martes.

La organización documentó 61 incidentes ocurridos entre enero y junio de este año en siete departamentos donde desarrolla labores de asistencia humanitaria, lo que muestra que la violencia continúa impactando el acceso a la educación, especialmente en áreas rurales.

Según el informe, cuatro de cada diez ataques fueron en las rutas que utilizan los estudiantes para desplazarse hacia sus escuelas, de los cuales la mayoría ocurrió dentro de los salones de clases o en las sedes de las escuelas.

«Seis de cada diez de estos ataques ocurrieron dentro de las escuelas, en el único lugar donde se supone que las niñas y niños deberían estar seguros», afirmó el jefe de programas del NRC en Colombia, Mikel Mendezona, en un comunicado.

Mendezona calificó como inaceptable que las escuelas rurales sigan «atrapadas en el fuego cruzado entre actores armados» y recordó que todas las partes del conflicto están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario para garantizar que los centros educativos sean espacios seguros.

Los departamentos de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, y Chocó y Cauca, en la zona del Pacífico, concentraron la mayor parte de los incidentes documentados.

La ocupación de instalaciones escolares, el uso de artefactos explosivos en predios educativos, el reclutamiento forzado de menores y los enfrentamientos entre grupos armados son algunos de los hechos que ponen en riesgo la vida de estudiantes y profesores.

El informe recoge además el testimonio de una integrante de una comunidad educativa del occidente del país, quien relató que hombres armados irrumpieron en una escuela, ocuparon las instalaciones e intentaron coaccionar a una estudiante para que realizara actos sexuales a cambio de dinero.

«Nuestra escuela está completamente expuesta a la violencia de estos grupos armados. Necesitamos inversión para proteger nuestras escuelas y a nuestras niñas», expresó la mujer, cuya identidad fue reservada por motivos de seguridad.

El NRC advirtió además que la respuesta institucional y humanitaria frente a estos hechos sigue siendo insuficiente. Según sus datos, dos de cada tres escuelas afectadas aún esperan la ayuda necesaria para atender las consecuencias de los ataques.

La organización señaló que los estudiantes afectados requieren con urgencia apoyo en salud mental, capacitación para actuar en situaciones de emergencia y programas de prevención frente a artefactos explosivos.

«Es desgarrador ver cómo adultos con armas destruyen el futuro de las niñas y niños», afirmó Mendezona, quien instó al Gobierno colombiano a mantener como prioridad la protección de la niñez en las escuelas y a garantizar la seguridad jurídica de los locales donde funcionan estos centros para facilitar las inversiones destinadas a su protección. EFE

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