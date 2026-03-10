Más de 12.000 menores no acompañados llegaron a Italia en 2025, según UNICEF

2 minutos

Roma, 10 mar (EFE).- UNICEF ha proporcionado asistencia directa en Italia a más de 15.000 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes durante 2025, de los cuales unos 12.000 llegaron al país sin acompañantes en un año en el que la ruta del Mediterráneo central registró una afluencia de más de 66.000 personas.

Según el informe anual difundido este martes en Roma, dos de cada diez personas que alcanzaron las costas italianas eran menores de edad, lo que representa según UNICEF un aumento respecto a anteriores años.

El documento alerta sobre los riesgos persistentes en la ruta del Mediterráneo central, considerada una de las más peligrosas del mundo: en 2025, cerca de 1.300 personas, incluidas muchas menores de edad, murieron o desaparecieron durante la travesía.

Ante esta situación, UNICEF ha mantenido sus esfuerzos en zonas de frontera y tránsito, proporcionando apoyo legal, psicosocial y mecanismos de prevención y respuesta a la violencia de género, especialmente enfocados en mujeres y niñas refugiadas.

El informe detalla que más de 15.000 menores han recibido atención en áreas clave como la salud mental y programas contra la violencia de género.

Además, alrededor de 3.000 personas, incluidos menores, mujeres y familias, han contado con apoyo personalizado para acceder a recursos locales.

En paralelo, unos 1.400 menores en situación de vulnerabilidad participaron en programas destinados a desarrollar habilidades lingüísticas y digitales, esenciales para su integración y desarrollo.

En el ámbito digital, la plataforma U-Report On The Move, que permite a menores refugiados y migrantes expresar sus opiniones y necesidades, sumó 1.100 nuevos inscritos en 2025, alcanzando un total de 19.600 usuarios.

Asimismo, cerca de 79.000 personas recibieron información clave sobre prevención y acceso a servicios básicos, ampliando el impacto de las iniciativas digitales de UNICEF.

El coordinador del programa de UNICEF en Italia, Nicola Dell’Arciprete, destacó la importancia de una intervención sostenible.

«Intervenir de inmediato es necesario, pero no basta. Las necesidades de protección requieren continuidad y visión para transformar experiencias concretas en soluciones estructurales», afirmó.

Para 2026, la organización se ha propuesto duplicar su alcance asistencial, con el objetivo de llegar a 30.000 personas mediante intervenciones directas y a 100.000 más a través de iniciativas digitales. EFE

mla/sam/ah