Más de 120 muertos por las lluvias torrenciales que continúan azotando Sri Lanka
Colombo, 29 nov (EFE).- Al menos 123 personas han muerto y unas 130 continúan desaparecidas a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que castigan Sri Lanka, según las últimas cifras difundidas por el Centro de Gestión de Desastres (DMC) del país.
El organismo indicó este sábado que la situación ha afectado a casi 400.000 personas, mientras que más de 40.000 han sido desplazadas. EFE
