Más de 120 muertos por las lluvias torrenciales que continúan azotando Sri Lanka

2 minutos

Colombo, 29 nov (EFE).- Al menos 123 personas han muerto y unas 130 continúan desaparecidas a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que castigan Sri Lanka, según las últimas cifras difundidas por el Centro de Gestión de Desastres (DMC) del país.

El organismo indicó este sábado que hay casi 400.000 afectados y más de 40.000 desplazados.

Las Fuerzas Armadas de Sri Lanka, apoyadas por equipos de rescate, trabajan a contrarreloj para evacuar a cientos de personas atrapadas en distintas zonas de la isla, con helicópteros movilizados para recoger a quienes permanecen en tejados y árboles.

Un total de 7.900 efectivos militares han sido desplegados en la provincia Occidental ante el riesgo de nuevas inundaciones.

«Llevamos más de un día sin agua. Un vecino nos dio algo de comida. Ninguna de las líneas de emergencia funciona», relató a EFE Anjana Menike, de 44 años, que permanece con su familia en el piso superior de un edificio de tres plantas en construcción en Ratnapura, una de las zonas más afectadas. La mujer señaló que apenas le quedaba un 5 % de batería en su teléfono.

Las autoridades indicaron que los cortes de energía y teléfono en varios distritos dificultan las comunicaciones y han dejado a muchas familias sin contacto.

El Departamento de Meteorología informó que la tormenta ciclónica Ditwah, situada a unos 70 kilómetros al noroeste de Trincomalee, en la costa oriental de Sri Lanka, se desplaza hacia el norte-noroeste y podría acercarse este domingo a la costa india de Tamil Nadu, mientras que las lluvias disminuirán de forma considerable.

La India, China y Maldivas han ofrecido ayuda humanitaria al país.

