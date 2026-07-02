Más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en elecciones locales

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Guayaquil (Ecuador), 2 jul (EFE).- Un total de 13.827.643 de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre, en las que se elegirá dignidades como alcaldes y prefectos, según informó este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De esta cifra, 13.331.335 podrán sufragar en territorio nacional y 496.308 en las tres circunscripciones especiales del exterior, de acuerdo al registro electoral depurado y actualizado que fue aprobado por el pleno del organismo electoral.

En estos comicios, los ecuatorianos elegirán 5.742 autoridades para el periodo 2027-2031, entre alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales, y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas que tiene, entre otras funciones, el mandato de designar a quienes estarán al frente de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Contraloría, entre otros.

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el pasado 27 de marzo el pleno del CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución estatal que alerta del posible impacto del fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.

El cambio fue rechazado por grupos sociales y movimientos políticos como el correísmo, que está actualmente suspendido, y que señaló que se buscaba impedir sus candidaturas y la participación de los partidos opuestos al presidente, Daniel Noboa.

El partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que es la principal fuerza de oposición en Ecuador, ha señalado que sí participará en alianzas con otros movimientos, como Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), por el que se postularán a dignidades locales algunas de sus principales figuras, como el actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la excandidata presidencial Luisa González. EFE

cbs/gpv