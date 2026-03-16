Más de 130 personas se postulan para los cargos de fiscal general y defensor en Venezuela

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Caracas, 16 mar (EFE).- Un total de 134 personas se postularon en Venezuela para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, informó este lunes el Comité de Evaluación de Postulados del Parlamento, controlado por el chavismo.

Para el cargo de fiscal general hay 73 postulados, entre ellos el abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Larry Devoe, quien ocupa este puesto, aunque de forma temporal, mientras se realiza la elección definitiva de la persona que se desempeñará como titular de la Fiscalía.

Devoe tiene máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, es especialista en ciencias penales y criminalísticas, subrayó recientemente el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.

Igualmente, dijo que Devoe es integrante del Programa de convivencia y paz designado en enero pasado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

En la lista de postulados para fiscal también está Magaly Vásquez, secretaria de la UCAB, doctora en derecho e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Para el cargo de defensor del pueblo hay 61 postulados, entre ellos el actual ministro de Cultura y coordinador del Programa Nacional para la Convivencia y la Paz, Ernesto Villegas.

El proceso para designar a los nuevos funcionarios se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaran el pasado 25 de febrero a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente.

Saab -quien no figura en la lista de postulados- fue nombrado ese mismo día como defensor del pueblo de forma temporal, mientras que el abogado Devoe ocupa el cargo de fiscal general encargado.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.

El lunes, el Parlamento extendió el plazo de recepción de postulaciones para la selección de los nuevos fiscal general y defensor.

El período de postulaciones terminaba ese lunes, pero se prorrogó hasta las 10:00 hora local (14:00 GMT) del viernes 13 de marzo, informó el presidente de la comisión para evaluar las postulaciones, el diputado Giuseppe Alessandrello, durante la sesión parlamentaria transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, abogó el jueves porque los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y permitan que estas instituciones sean «creíbles». EFE

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