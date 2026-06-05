Más de 15 países en el Festival de Música Sacra de Fez, capital espiritual de Marruecos

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Fez (Marruecos), 5 jun (EFE).- El Festival de Músicas Sacras del Mundo de Fez, una de las citas culturales más importantes de Marruecos, reúne hasta el próximo 7 de junio a artistas, músicos y bailarines de más de 15 países en la ciudad, considerada la capital espiritual del país.

El lema de esta 29 edición, «Fez y los Mâalemines, guardianes del gesto y del patrimonio», busca rendir homenaje a los artesanos tradicionales como portadores y transmisores de las habilidades ancestrales que han modelado la identidad social, arquitectónica y espiritual de la ciudad.

Entre las principales propuestas abiertas al público a partir de este viernes destaca el artista británico-iraní Sami Yusuf, considerado la estrella del pop islámico, además de los cantos tradicionales de Irlanda interpretados por Niamh Bury, las danzas sagradas jemeres de Camboya, las melodías del Conservatorio Chino o los cantos sufíes de Pakistán.

El festival recoge a más de 160 artistas procedentes de naciones como Uzbekistán, Turquía, Grecia, India, Túnez, Albania, Líbano y Tanzania, quienes se distribuyen en cuatro localizaciones emblemáticas que combinan el patrimonio histórico y la naturaleza.

La herencia de la música andalusí llegará de la mano del cantante marroquí Nabyla Maan y su interpretación del «Matrouz», un arte que entrelaza lenguas y culturas sobre melodías arábigo-andaluzas, en un festival que históricamente ha guardado un estrecho vínculo con España, país que fue el invitado de honor en la vigesimoséptima edición.

Esa constante relación con el panorama español se ha consolidado a lo largo de los años con la participación en Fez de destacadas figuras de la música de la talla de Paco de Lucía, Jordi Savall, Enrique Morente, Teresa Berganza, Carmen Linares, José Mercé, Diego el Cigala y Juan Carmona.EFE

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