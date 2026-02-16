Más de 15.000 bielorrusos solicitaron asistencia médica por caídas en invierno
Moscú, 16 feb (EFE).- Más de 15.000 bielorrusos han solicitado asistencia médica por accidentes durante la temporada invernal, informaron hoy las autoridades locales.
Según el Ministerio de Sanidad del país, solo la semana pasada requirieron atención sanitaria más de 700 habitantes de Bielorrusia, donde hoy hace cerca de 14 grados bajo cero.
La mayoría de las lesiones se debieron a caídas por resbalones.
Una quinta parte de los afectados por accidentes invernales son menores, según fuentes oficiales.
Bielorrusia vive el invierno más frío de los últimos cinco años. A comienzos del mes de febrero los termómetros en algunas regiones del país llegaron a marcar los 33 grados bajo cero.EFE
mos/fpa